Aléatoire: Même le Mega Drive pourrait obtenir Castlevania: Symphony Of The Night Before Switch

Nous n’avons pas caché le fait que nous voulons vraiment voir Castlevania : Symphonie de la nuit venez à Switch. C’est sans doute l’un des plus grands jeux jamais créés et, aux côtés de Super Metroid, est l’un des véritables innovateurs du genre « Metroidvania ». Sorti à l’origine en 1997 sur la PlayStation de Sony et plus tard porté sur la Sega Saturn, SotN a depuis trouvé sa place sur les smartphones PSP, PS4 et (ennuyeux), mais une version Switch reste frustrante hors de portée.

Étonnamment, il se peut qu’une console sortie en 1988 obtienne sa propre version de SotN avant Switch – bien qu’il s’agisse d’un port radicalement modifié et en aucun cas officiellement sanctionné par Konami.

YouTuber Pigsy a décidé de rétro-porter l’épopée 32 bits sur un système 16 bits, à savoir le Sega Mega Drive / Genesis. Pigsy a déjà porté le Game Gear Shinobi titre à la Mega Drive, et j’avais envie de relever un défi plus sévère.

Image: Tutoriels de développement de jeux rétro de Pigsy Image: Tutoriels de développement de jeux rétro de Pigsy

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, des progrès impressionnants ont été réalisés, et bien que la Mega Drive ne soit clairement pas à la hauteur de la PlayStation en termes techniques, il est impressionnant de voir à quel point les visuels résistent.

Ceux d’entre vous qui attendent l’expérience SotN complète sur le 16-bitter de Sega doivent noter que l’intention n’est pas de porter l’intégralité du jeu sur la console, mais de l’utiliser comme base pour une expérience traditionnelle, niveau par niveau, plus proche de l’ancien -titres scolaires Castlevania.

Pigsy a l’intention d’utiliser une combinaison d’actifs des versions PlayStation et Saturn (cette dernière présente Maria comme personnage jouable et contient des niveaux supplémentaires), et le jeu présentera deux modes : un avec Alucard et un avec Maria. Selon Pigsy, ils joueront très différemment les uns des autres avec des itinéraires différents à travers le château, divisés en environ huit niveaux chacun.

Étant donné que Pigsy est un débutant autoproclamé en ce qui concerne ce genre de chose, il est peut-être sage de s’attendre à ce que ce projet prenne un certain temps, et il reste à voir si Konami verra d’un mauvais œil de tels efforts et demandera le travail d’être arrêté – quelque chose qu’un collègue vétéran de l’industrie Nintendo aimait beaucoup ces derniers temps.

Quoi qu’il arrive, il sera intéressant de voir comment ce titre classique peut être réinventé pour un matériel plus humble – mais mec, ce que nous donnerions pour une version légitime de Switch, sérieusement.