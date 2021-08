Aléatoire: Modder ajoute des pistes Mario Kart 8 à Microsoft Flight Simulator

in

Porter la sim populaire vers de nouveaux sommets

par Liam Doolan il y a 25 minutes Croisière au sommet des nuages ​​(Image : Illogicoma)

Les moddeurs prennent Simulateur de vol Microsoft sur PC et Xbox Series X|S vers de nouveaux sommets avec des créations sur le thème de Nintendo. L’utilisateur de Twitter ‘Illogicoma’ a décidé de recréer des pistes de Mario Kart 8 tels que Mount Wario, Cloudtop Cruise, Moo Moo Meadows et même Rainbow Road.

Donc, de toute façon, je pensais que les pistes de mario kart 8 seraient aussi amusantes lorsque vous les jouerez dans un simulateur de vol, alors j’ai mis les pistes de mario kart 8 dans le simulateur de vol et je les ai jouées et c’était vrai. pic.twitter.com/Gbn5kRfg92 — Illogicoma (@Illogicoma) 29 août 2021

Pour obtenir ces pistes dans Microsoft Flight Simulator, Illogicoma a utilisé le “module complémentaire Blender2MSFS”, puis les a exportées. Bien qu’il n’y ait pas tout à fait le même niveau d’interaction dans ce mod, les pilotes peuvent toujours glisser à travers les anneaux autour de chaque parcours et mettre leurs compétences à l’épreuve. Vous pouvez voir le tout en action sur la chaîne YouTube d’Illogicoma.

La communauté Flight Simulator est déjà allée jusqu’à ajouter des hélicoptères au jeu, et plus récemment, les pilotes ont volé directement dans l’ouragan Ida. Vous pouvez en savoir plus sur le titre développé par Asobo sur Xbox pure.

[source twitter.com, via nintendoenthusiast.com]

Voir aussi les jeux associés