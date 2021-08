Aléatoire : ne vous inquiétez pas pour la santé de Masahiro Sakurai, il va “bien” en ce moment

Image : Le bar de Harada

Katsuhiro Harada a récemment demandé aux fans de Masahiro Sakurai ce qu’ils souhaitaient le plus savoir sur le Super Smash Bros. Ultimate directeur de jeu. A part beaucoup de questions sur Kid Icarus : Insurrection et des jeux Kirby spécifiques, beaucoup de gens sont visiblement inquiets pour la santé de Sakurai.

Sakurai lui-même le réalise également, et Harada a donc demandé au créateur de Smash Bros. de dire au public comment il va, et apparemment, il va “bien” en ce moment. Voici le moment clé :

Image: Bar de Harada

Peu de temps après cela, Sakurai a réitéré comment il allait “bien” tout en remerciant tout le monde et même en s’excusant d’avoir troublé les fans. Il a cependant profité de l’occasion pour parler d’un problème d’épaule qu’il avait auparavant :

“Il fut un temps où j’avais un problème avec mon épaule. C’était il y a des années et tout va bien maintenant. Les gens de mon âge sont plus susceptibles d’avoir les épaules raides. Dans de nombreux cas, la cause est inconnue. Mais dans mon cas, la cause était clair, ce qui était une tendinite calcifiée… Quand j’ai eu une radiographie, j’ai vu ces grains de riz ressemblant à de l’eau de chaux là-dedans. J’ai demandé s’ils pouvaient faire de la chirurgie mais ils ne l’ont pas recommandé… Quand ça faisait mal, j’ai eu une injection de bloc.

Il a terminé cette conversation en mentionnant que la seule chose qui le dérange “en ce moment” est la sécheresse des yeux. Il se rend compte qu’il “ne peut pas être aidé” et utilise des gouttes pour les yeux. Bien que cela ne semble pas très bon du tout pour Sakurai, il a également mentionné sa routine d’exercice – qui comprend faire du vélo d’appartement tout en regardant la télévision et en jouant, et également soulever des haltères de 18 kg. Il promet de faire attention !

Sakurai est connu pour repousser ses limites lors de la création de nouveaux jeux et, malheureusement, cela s’est fait au détriment de sa santé au fil des ans – c’est pourquoi certains fans ont fait part de leurs inquiétudes. Par exemple, lors du développement de Smash Ultimate, il a lutté contre des problèmes de santé avec une perfusion intraveineuse. Il a également mentionné lui-même qu’il ne buvait pas vraiment d’eau et qu’il préférait le Coca-Cola Zero, et qu’il se couche généralement vers 2h30 du matin et se réveille à 8h30.

Sakurai travaille actuellement dur sur le dernier combattant DLC pour Super Smash Bros. Ultimate et après cela, il mérite probablement de bonnes et longues vacances. Pour en savoir plus sur Masahiro Sakurai, regardez cet épisode complet de Harada’s Bar sur YouTube.