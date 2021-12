Aléatoire : Nintendo a déjà laissé une célébrité jouer à Pokémon Legends : Arceus

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

À l’approche des fêtes de fin d’année, Nintendo a fait en sorte que des célébrités fassent la promotion de la Switch et de sa vaste bibliothèque de jeux dans de brèves publicités. Jusqu’à présent, il y a eu des acteurs comme Neil Patrick Harris et Jessica Alba jouant à des jeux comme Académie du Grand Cerveau et Mario Golf : Super Rush.

Il s’avère cependant que Nintendo a également donné à certaines de ces superstars une chance de jouer à des jeux qui ne sont même pas encore sortis. Selon Elle.com, la chanteuse Christina Aguilera a expliqué comment sa famille aurait pu essayer Pokémon Légendes : Arceus lors du tournage de sa promo ‘My Way’. Eh bien, en quelque sorte… bien qu’elle ait pu le voir en action, c’est en fait sa fille qui a mis la main à la pâte avec la sortie à venir, qui devrait sortir le mois prochain. Voici ce qu’elle avait à dire à ce sujet :

« [While shooting the campaign], ma fille a pu tomber amoureuse d’un nouveau jeu. Nous avons eu un bref moment pour [try out] Pokémon Légendes : Arceus [due out January 28, 2022]. C’est tellement magnifique, les graphismes et le cadre dans lesquels vous pouvez explorer, alors elle aimait tellement ça, elle ne me donnerait pas un tour. Mais c’était sur le plateau et oui, c’est juste un excellent moyen pour votre famille de se connecter. «

Dans sa dernière publicité Nintendo, on peut voir Christina jouer Monde de Super Mario 3D, Animal Crossing: New Horizons et la version Switch de Big Brain Academy. Peut-être verrons-nous une future publicité Nintendo la mettant en scène avec sa famille en train de jouer au dernier jeu Pokémon.

Dans la même interview, Aguilera a mentionné qu’elle avait une longue histoire avec Nintendo – déclarant qu’elle était une « fan inconditionnelle »:

« Je jouais à la Nintendo NES [the company’s first gaming system in North America, which came out in 1985], et je pense que c’était le premier où vous aviez vos Marios, vos Donkey Kongs… Donc je remonte loin, et honnêtement, à ce jour, vous pouvez toujours trouver des systèmes de jeu. J’ai aussi littéralement les jeux d’arcade chez moi, c’est donc ce que je suis un fan inconditionnel de Nintendo.

Que pensez-vous des publicités « My Way » de Nintendo ? Vous pensez qu’ils aideront à vendre des Switch pendant la période des fêtes ? Vous attendez avec impatience le nouveau jeu Pokémon ? Laissez un commentaire ci-dessous.