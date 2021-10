Aléatoire: Nintendo a rejeté la voix de Samus dans Metroid Prime pour être « trop ​​​​sexuel et sensuel »

Image : Nintendo

Le podcasteur Reece Reilly – AKA: Kiwi Talks – discute du développement des jeux Metroid passés avec les personnes qui les ont créés depuis un certain temps maintenant, ayant déjà discuté avec des gens comme Mike Wikan et Bryan Walker. Plus récemment, il s’est entretenu avec Clark Wen, qui était directeur audio sur Metroid Prime et Metroid Prime 2 : Échos.

Comme vous pouvez l’imaginer, il y a beaucoup de chemin à parcourir, car la trilogie Metroid Prime est devenue très influente lorsqu’il s’agit de façonner le paysage sonore de toute la série Metroid. Wen révèle que presque toute la bande-son a été réalisée à l’aide de synthétiseurs, tandis que des éléments tels que Morph Ball et Echo Visor ont été inspirés respectivement par des aimants et un sonar. Les pirates de l’espace, d’autre part, parlaient à l’origine en russe, mais Wen a finalement opté pour le yorùbá (l’une des principales langues du Nigéria) et a inversé le dialogue, tout en mettant l’accent sur les syllabes.

Un élément qui s’est avéré particulièrement difficile à cerner était la voix de Samus – enfin, ses grognements, pour être précis.

Wen explique :

Je pense que la voix était un peu délicate avec Nintendo, car à l’origine nous avions fait quelques enregistrements pour la voix de Samus, plus comme une sorte de son temporaire parce que nous voulions vraiment nous assurer que les impacts lorsque Samus subissait des dégâts étaient reconnaissables dans le gameplay . Nous avons donc demandé à l’un des concepteurs de faire des grognements et des cris d’espace réservé. Cela n’a jamais été conçu comme une passe audio finale, mais quelques semaines après que nous les ayons intégrés au jeu, nous avons entendu les commentaires de [Nintendo] EAD à propos de la voix de Samus, et ils disaient que c’était un son trop sexuel et trop sensuel. [laughs] Ils sont très, très pointilleux sur les sons vocaux en général, donc j’étais heureux de les laisser prendre les rênes et ils ont fini par enregistrer plusieurs actrices pour la voix de Samus, et nous les avons récupérés quelques mois plus tard et nous avons fini par choisir la voix qui, selon nous, fonctionnait le mieux.

Wen discute également s’il s’agit ou non de Jennifer Hale (de Effet de masse gloire) qui a exprimé Samus dans les jeux Prime. Hale n’a jamais reçu de crédit pour le rôle, mais de nombreux fans pensent que ce sont ses talents vocaux que nous entendons dans les trois jeux Prime, ainsi que Metroid Prime Hunters. Wen admet qu’il n’est pas tout à fait sûr que ce soit le cas (il en est sûr à 90 à 95 %), car les seules initiales sur les fichiers audio étaient « JH ». La voix de la mort, révèle-t-il, a été enregistrée par une actrice différente (avec les initiales « VM »), en raison du fait qu’il voulait qu’elle sonne plus proche du son de Super Metroid.

Il est intéressant de noter que bien que Nintendo ait clairement eu son mot à dire en ce qui concerne l’audio du jeu, Retro Studios a pu reculer quand il le fallait. Le compositeur de Metroid Kenji Yamamoto a présenté une bande-son très basée sur la guitare – quelque chose que Wen décrit comme « Steve Vai rencontre Sun Ra ». Retro Studios a rejeté ce pitch initial.

Wen dirige maintenant son propre studio audio primé Exile Sound et a travaillé sur des Guitar Hero et Appel du devoir dans les années récentes. Interrogé sur sa réaction à la dernière entrée de Metroid, Terreur Metroid, Wen admet qu’au départ, il pensait que l’audio et la conception sonore étaient « terribles », mais après y avoir joué pendant un certain temps, il a réalisé exactement ce que l’équipe visait, et pense maintenant que le résultat final est plus agréable.