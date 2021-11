Aléatoire: Nintendo continue (en plaisantant) d’inciter les fans à regarder des publicités WarioWare

WarioWare : rassemblez-vous ! est déjà sorti depuis près de deux mois maintenant (sérieusement, où va le temps?) Mais Nintendo est toujours occupé à brancher le jeu avec des publications occasionnelles sur les réseaux sociaux. Et pour cause – c’est excellent et mérite votre temps.

Nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer qu’il y a un thème un peu ignoble avec le marketing actuel du titre, cependant. Vous voyez, s’accordant parfaitement avec le personnage espiègle de Wario, Nintendo utilise le vieil appât et commutateur pour faire croire aux fans qu’ils regardent du contenu basé sur d’autres jeux Nintendo. Puis BAM, Wario se précipite et tout cela n’a été qu’un gros mensonge. Vilain.

Voici ce que nous voulons dire – regardez cette vidéo intrigante des résultats de Splatoon 2…

Un gagnant clair dans ce tour! 🧄 pic.twitter.com/q1oIcI4mkb— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 1er novembre 2021

Ou que diriez-vous de cette séquence de Mario ? Mario dépassera-t-il Bow– oh…

Ce n’est pas Mario… pic.twitter.com/GpvlNxyAhQ— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 25 octobre 2021

OK, voici un gameplay apaisant d’Animal Crossing. Qu’est-ce qu’il y a dans la balle, peu importe.

Aucun lance-pierre nécessaire. pic.twitter.com/8udvR5xJFB— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 21 octobre 2021

C’est un peu culotté, mais il faut avouer que c’est malin. Pour ceux qui n’ont pas joué à Get It Together !, ces petites annonces font référence au fait que le dernier jeu de Wario comprend un certain nombre de micro-jeux sur le thème de Nintendo – comme le montrent les images, Wario et ses amis peuvent être trouvés dans d’autres univers Nintendo provoquant leur habitude chaos dans des petits jeux spéciaux.

Autres micro-jeux dans WarioWare : Get It Together ! inclure ceux basés sur Metroid, Emblème du feu, Grimpeur sur glace et plus. Si l’un de ces éléments apparaît dans votre flux au cours des prochains jours, méfiez-vous d’une apparition surprise de Wario !