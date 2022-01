Aléatoire: Nintendo Kart est à la mode sur les réseaux sociaux, suite aux affirmations selon lesquelles Mario Kart 9 serait « en développement actif »

Image : Nintendo

Ne nous méprenons pas, Mario Kart 8 Deluxe est un jeu incroyable et sans doute la meilleure entrée de la série à ce jour, mais c’est un port amélioré d’un titre Wii U 2014 – ce qui signifie que nous jouons techniquement au même jeu depuis très longtemps maintenant.

Heureusement, Nintendo pourrait enfin se préparer à révéler une nouvelle entrée – avec les affirmations de l’analyste du secteur, le Dr Serkan Toto plus tôt cette semaine, selon lesquelles « Mario Kart 9 » est maintenant en « développement actif » et pourrait être taquiné à un moment donné en 2022. Comme d’habitude, le dernier jeu devrait apporter une « nouvelle tournure » et cette dernière partie est ce qui a mis Internet et les médias sociaux en surmultipliée.

Si l’histoire de Mario Kart nous dit quelque chose, il s’agit probablement d’un nouveau mécanisme de jeu ou d’une sorte de gadget, mais cela n’a pas empêché une autre idée de gagner du terrain en ligne : Nintendo Kart.

Maintenant, encore une fois, ce ne sont que des spéculations de fans, mais après l’introduction de morceaux à thème et de personnages comme Link de LA légende de Zeldales Inklings de Splatoon et Isabelle de Traversée d’animaux dans MK8 – de nombreux fans commencent à croire que le prochain jeu Mario Kart pourrait avoir un Super Smash Bros. moment et présentent simplement toutes les franchises Nintendo.

Sur Twitter, le hashtag « Nintendo Kart » a généré environ 10 000 tweets. Voici ce que certains en disent :

J’ai vu tellement de gens qui sont pour et contre l’idée d’un Mario Kart avec Nintendo All-Stars D’une part, cela pourrait apporter des tonnes de pistes, de karts et de personnages uniques Mais d’un autre côté, cela supprimerait en quelque sorte l’identité de Mario Kart et serait juste Nintendo Kart C’est 50/50 ! pic.twitter.com/NAUdmh4Dzh – EdwardSabaVO (@EdwardSabaVO) 9 janvier 2022

Si cette chose « Nintendo Kart » est vraiment une chose, j’aimerais qu’ils incorporent des modes d’autres jeux de course Nintendo. Imaginez s’ils faisaient City Trial de Air Ride avec des power-ups et des airs, mais avec des éléments Mario Kart dans le mélange. Je sais que ça n’arrivera pas mais ce serait cool pic.twitter.com/9DXUDRdKaZ— SmashMarioPro2000 (@SmashMarioPro) 9 janvier 2022

Nintendo Kart est à la mode et bien que je sois sûr à 99% que cela n’arrivera jamais, un jeu Mario Kart avec toutes sortes de personnages Nintendo parcourant tous les différents mondes de Nintendo et utiliser des objets de chaque série serait si malade … pic.twitter. com/DHDFA50ZDe— Aero (@ActualAero) 9 janvier 2022

combien voulez-vous parier que Mario Kart 9 va juste avoir. 2 ou 3 personnages invités à nouveau et les gens vont être contrariés et se plaindre comme si nintendo kart était une chose garantie pic.twitter.com/9b6PGjrry8— Mat 🦆 COMMISSIONS OUVERTES (4/5) (@MatttGFX) 8 janvier 2022

Je préférerais que le prochain kart Mario inclue des trucs de l’univers Major Mario dans son ensemble plutôt que Nintendo Kart, il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez faire avec une liste avec certaines des plus petites franchises Mario (DK, Wario, le manoir de Yoshi Luigi et les RPG.) pic.twitter.com/Ic1lHFFMID— Smashers (@Pksmashbros) 8 janvier 2022

Alors que le concept « Nintendo Kart » pourrait fonctionner et être très cool, je ne pense pas que Mario Kart ait encore vraiment eu son jeu « Ultimate ». Il y a encore tellement plus qu’ils peuvent faire comme « Mario Kart ».— Stealth (@Stealth40k) 9 janvier 2022

« Mario kart devrait être Nintendo kart à la place ! » et donner naissance à la création du smash fan base 2.0 ? que diriez-vous non merci – bnuuy. ★ (@pepperonisecret) 8 janvier 2022

Capture d’écran fuite de Nintendo Kart (Mario kart 9) pic.twitter.com/QUywJ8WlZM— Imagy (@Imagy6) 9 janvier 2022

Mario personnages iceberg meme C’est pourquoi je ne veux pas de Nintendo Kart, nous n’avons encore presque rien en dessous du 3ème niveau. Je veux des choix de niveau 4, 5 et 6. Il n’y a aucune bonne raison de ne pas faire les coupes profondes imo. À part que Nintendo est terrifié, les normes ne l’achèteront pas. pic.twitter.com/1GfJhDGBRC – Jamey la super fangirl du papier (@Fawfulthgreat64) 8 janvier 2022

Nintendo Kart sur le point de devenir le prochain smash s’il est réel pic.twitter.com/ACddznHR12— Roy @ Backlog Hell (@Redheadreplica) 8 janvier 2022

« Nintendo Kart » reparle, hein ? D’un côté, je pense qu’il y a beaucoup de potentiel dans l’idée. D’un autre côté, je pense également que la série peut rester centrée sur Mario – avec une petite poignée de pilotes multisegments – et toujours convaincante à sa manière. L’une ou l’autre option pourrait fonctionner. – Delzethin (@Delzethin) 8 janvier 2022

Mario Kart 8 Deluxe est le meilleur jeu Switch de Nintendo – vendu à plus de 38 millions d’unités dans le monde au 30 septembre 2021.

Dans cet esprit, si « Nintendo Kart » finissait par devenir une chose à un moment donné dans le futur, nous ne pouvons pas voir l’entreprise s’éloigner de la marque forte de Mario Kart. En regardant tout cela sous un jour plus positif, Nintendo pourrait peut-être aussi utiliser un jeu Mario Kart « all-star » pour présenter encore plus de gens à d’autres séries Nintendo.

Quelles sont vos propres pensées à ce sujet? Aimeriez-vous voir Mario Kart devenir un jour Nintendo Kart ? Dites-nous ci-dessous.