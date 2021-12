Aléatoire: nous avons besoin de ces Gullivers Animal Crossing, de ces cuillères à pelle et de ces tirelires ABD uniquement au Japon dans nos vies

Image : Nintendo

L’idée que le Japon obtient tous les meilleurs trucs est un fait établi de longue date et indiscutable. En Occident, nous avons tendance à obtenir des tatouages ​​bon marché au niveau d’un jouet McDonald’s ou des figurines et des statues super premium coûtant des milliers de dollars – mais le Japon semble avoir une tonne de produits de jeux vidéo de qualité de tous les jours, de toutes formes et tailles. (Ils ont aussi le tatouage et les trucs chers, bien sûr.)

Comme l’a souligné Famitsu, la dernière sélection de produits abordables liés à Nintendo provient du label Ichiban Kuji / Bandai Spirits et est en fait une réédition de certains articles chauds qui se sont vendus rapidement plus tôt en décembre. Comme vous pouvez le voir, une multitude d’articles liés à Animal Crossing sont à gagner chez Seven-Elevens ainsi que dans le propre magasin Nintendo de Tokyo, et nous sommes très jaloux de quiconque peut simplement se rendre dans un dépanneur et les ramasser.

La sélection comprend un piggy bang ABD et une minuterie de cuisine Tom Nook (tous deux avec effets sonores), une serviette de bain avec les visages de divers amis animaux, un ensemble d’adorables cuillères « pelle », des mini-assiettes de navets, des blocs-notes, des petites serviettes pour le visage et notre préféré, un Gulliver de 30 cm de couchage – également disponible dans une version plus grande de 50 cm.

Vous pouvez découvrir les articles en action dans la vidéo promotionnelle au bas de la page (avec effets sonores), ou les contempler avec envie dans les photos ci-dessous :

Tout ce qui précède était initialement disponible à partir du 8 décembre avant ce réapprovisionnement, qui devrait se terminer en mars 2022.

Compte tenu de l’énorme popularité d’Animal Crossing à travers le monde, on se demande pourquoi nous n’obtenons pas plus de produits comme celui-ci en dehors du Japon. Nous aimons aussi jeter de l’argent dans des ordures inutiles mais incroyablement mignonnes, vous savez !

Dites-nous lequel de ces articles vous aimeriez le plus mettre la main dans les commentaires.

