Aléatoire: nous nous sommes trompés sur ce mouvement spécial de Streets of Rage depuis près de 30 ans

Hier, Sega Les rues de la rage la série a eu 30 ans – et le compositeur Yuzo Koshiro a décidé de partager une anecdote qui a époustouflé l’esprit collectif de nombreux fans.

Koshiro explique qu’en Rues de Rage 2, le coup spécial le plus célèbre d’Axel Stone – effectué en tapotant deux fois dans la même direction et en appuyant sur l’attaque – s’appelle en fait « Ground Upper » et non « Grand Upper ».

C’est tout à fait logique, vraiment – ​​son poing commence au sol et s’élève vers le haut avant de se connecter avec les ennemis. Cependant, l’échantillon de discours ressemble beaucoup à ‘Grand Upper’, et Koshiro admet qu’il n’a jamais été trop préoccupé par la correction des gens – son message doit, dit-il, être considéré comme une anecdote amusante plutôt que comme une coche.

Joyeux 30e anniversaire du message de Streets of Rage pic.twitter.com/rYNpQroMJd— Yuzo Koshiro (@yuzokoshiro) 2 août 2021

Pendant que nous parlons de Streets of Rage, n’oubliez pas de consulter notre rétrospective de la série, qui a été republiée hier pour marquer le 30e anniversaire de la franchise. N’oubliez pas non plus de goûter au sublime Streets of Rage 4 si vous ne l’avez pas déjà fait, ainsi qu’au DLC Mr. X Nightmare récemment sorti.