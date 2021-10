Aléatoire: Oh mon Dieu, on dirait que l’annonce de cette société a arraché une chanson Pokémon

Jigglypuff serait furieux. (Image: The Pokémon Company, via Bulbapedia)

Les jeux Pokémon sont spéciaux pour des millions de fans à travers le monde pour un certain nombre de raisons différentes, mais pour nous, l’une de ces raisons est la musique de la série (et oui, le gameplay réel et la pure nostalgie sont également au rendez-vous).

Si vous êtes comme nous et que vous pouvez instantanément distinguer votre thème de vélo de votre air Wild Encounter, vous serez probablement plus que familier avec cette petite chansonnette trouvée dans une publicité pour LingoAce, un service qui enseigne aux enfants à apprendre le chinois. Actuellement non répertoriée sur YouTube, la vidéo a été vue pas moins de 330 000 fois.

Ecoute ça :

Familier?

Oui, cela ressemble certainement beaucoup à la musique du guide de la série Pokémon – la piste qui a tendance à jouer lorsqu’un PNJ vous apprend quelque chose ou vous emmène visiter un nouvel endroit. Vous pouvez comparer les deux en regardant la vidéo ci-dessous, où vous pouvez écouter toutes les variations du thème des années passées.

Ce n’est pas juste similaire, non? C’est à peu près identique. Quelqu’un met l’officier Jenny en ligne.

Merci à Vitas pour le conseil.