Aléatoire : Oh non, les gens ne reconnaissent plus les GameCubes

Image : La vie de Nintendo

Vous vous souvenez quand les gens ont réalisé que l’icône Enregistrer – une petite disquette – serait méconnaissable pour les jeunes générations ? Rappelez-vous à quel point vous vous sentiez absolument ancien? Eh bien, préparez-vous, car cela se reproduit et vous êtes le gardien de la crypte. Félicitations!

Voici la trame de fond : Le joli jeu zen Unpacking vient de sortir, et il s’agit de comprendre où vont les choses. La plupart du temps, c’est assez facile – des couverts dans le tiroir à couverts, du papier toilette dans le tiroir à papier toilette et du lait en vrac dans le tiroir à lait en vrac.

Mais le compte Twitter Unpacking a répondu à des demandes d’aide pour certains des éléments les plus délicats, et certains d’entre eux… certains d’entre eux vont vous rendre triste.

J’ai du mal à comprendre ce que c’est et où ça va. s’il vous plaît aidez @UnpackingALife pic.twitter.com/139HQmKO9V— liv (@dreaminofmads) 2 novembre 2021

quelqu’un m’aide où mettre ça je suis coincé avec celui-ci 😂 pic.twitter.com/KPSlGKWvYk— arataki itto simp (@angelireads) 2 novembre 2021

Pour être tout à fait clair : c’est tout à fait normal que les gens ne connaissent pas une console d’il y a 20 ans ! Surtout quand les développeurs l’ont rendu esthétiquement légalement distinct, il ressemble donc plus à un hybride grille-pain-GameCube – et nous ne l’avons certainement jamais eu dans ce joli bleu clair. La faute n’est pas aux gens qui ne reconnaissent pas le ‘Cube et ses jolis angles… c’est juste un signe du temps qui passe.

Nous ne sommes pas les seuls à ressentir cela, bien sûr – l’un des fondateurs de Witch Beam, les développeurs de Unpacking, a également eu A Little Moments :

Vous vous souvenez de tous ces mèmes sur des choses qui vous font vous sentir vieux et décrépit ? Profitez de ces tweets. Je suis mort. pic.twitter.com/EGGH2T8kPB – Sanatana Mishra (@SanatanaMishra) 2 novembre 2021

Et un collègue écrivain :

Dans le court laps de temps depuis le lancement de Unpacking, j’ai vu plusieurs jeunes ne pas reconnaître l’objet de type GameCube s’il vous plaît excusez-moi pendant que je dépéris en poussière dans mon âge ancien – Chris Button (@BibbyBhoy) 2 novembre 2021

Eh bien, au moins, nous ne sommes pas seuls. Maintenant, excusez-nous pendant que nous nous allongeons sur le ventre pendant un petit moment et réfléchissez à ce que nous avons fait au cours des deux dernières décennies.