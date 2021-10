Aléatoire: Oubliez la peur, tout tourne autour de Metroid: Other M sur Twitter en ce moment

Image : Nintendo

Terreur Metroid peut-être vient de sortir pour la Nintendo Switch (et c’est exceptionnel d’ailleurs), mais sur les réseaux sociaux, la conversation porte sur le titre Wii 2010 de Team Ninja, Metroid: Autre M. Bien qu’il ait été généralement bien accueilli à l’époque, au fil du temps, il est tombé en disgrâce.

Alors, de quoi s’agit-il maintenant ? Alors que beaucoup ont parlé de la dernière version de MercurySteam, il semble qu’il s’agisse d’un rejeton de la question de savoir si « Other M » était ou non un fléau dans l’histoire de la série Metroid. Beaucoup de fans de Metroid « défendent » apparemment le titre, tandis que d’autres ne l’aiment toujours pas vraiment. Voici un résumé de quelques-unes des nombreuses réponses à ce sujet, qui a maintenant généré plus de 80 000 Tweets.

Metroid: Other M est une histoire d’amour, de perte, de deuil et de dépassement des traumatismes/santé mentale. Ne pas comprendre l’une de ces avenues au sein d’un personnage parce que ce n’était pas ainsi que vous les aviez imaginées dans votre propre tête est très honnêtement la plus grande injustice envers le jeu et Samus elle-même. — ✨ MissClick ✨ (@_MissClick_) 17 octobre 2021

Metroid Other M est à la mode. Et malgré les opposants, c’est une BONNE chose. C’est un jeu audacieux qui, malgré quelques défauts, avait une vision forte derrière lui. Une tentative de faire de Samus une personne avec une émotion et une pensée intérieure que je respecte. En plus, c’est juste AMUSANT ! Nous stan Samus et autres M! ️ pic.twitter.com/scxN1oWCVW – Rob – Ro2R (@Ruleof2Review) 17 octobre 2021

J’aime Other M plus que la plupart, mais soyons réalistes, cela a dépouillé Metroid de tout ce qui rendait la série unique. C’était un jeu d’action en ligne droite et axé sur la narration. C’était une expérience amusante mais ce n’était pas la bonne direction pour la série imo. Et l’inclusion d’Adams était insultante – LonelyGoomba (@LonelyGoomba) 18 octobre 2021

Metroid Dread est fantastique, mais le message de Metroid: Other M est plus pertinent — Toa (@ThatToa) 17 octobre 2021

Toutes les autres listes sont tout simplement fausses.#Metroid#OtherM pic.twitter.com/besUvmtMM5— Détective Spooky (@DetSpooky) 18 octobre 2021

Heureux de voir qu’il y en a d’autres qui combattent le bon combat et défendent #OtherM . C’est un jeu criminellement sous-estimé et surestimé dans la série Metroid. J’adore le titre depuis que je l’ai joué pour la première fois au collège. — J-Protostar (@j_protostar) 18 octobre 2021

Je vois qu’un bon jeu metroid qui sort a poussé les autres apologistes M à essayer une autre triste série de le réhabiliter – The Force Awakens For Slimer Stans (@mrfeelswildride) 17 octobre 2021

Metroid : Autre M est tendance. C’est une expérience très imparfaite, la majorité des critiques étant l’histoire et la représentation de Samus. Du point de vue du gameplay, Team Ninja a créé un jeu Metroid vraiment amusant. Personnellement, j’adorerais voir #OtherM obtenir un remaster HD pour #NintendoSwitch pic.twitter.com/rcUKEpilLS— Neutral Gamer (@XboxNintendoPS) 10 octobre 2021

C’est encore l’heure hein ? Des gens qui essaient de justifier et de défendre le terrible récit et l’écriture TERRIBLE de #OtherM. Si vous aimez le jeu c’est bien mais il est indéniable que ces choses sont vraies. Essayer de s’adapter au SSPT, etc. juste pour le rendre dramatique pour le plaisir, c’est nul. — Furuya / JOUER LA DREAD (@6furuya9) 18 octobre 2021

En qué año estamos viviendo que Autre M es TENDANCE sur Twitter !???

OMG#Nintendo #Metroid #MetroidDread #OperationSamusReturns pic.twitter.com/tOtFSweMjc— MightyRengar (@MRengar_) 18 octobre 2021

Metroid Other M est à la mode pour une raison quelconque, donc je prends cela comme un signe pour enfin jouer à ce jeu. Cela va être une expérience. pic.twitter.com/D19QC83GSm— P1Falchion☕️🎮BuyMetroidDread (@P1Falchion) 17 octobre 2021

