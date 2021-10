Aléatoire: Oubliez les commutateurs OLED, PS5 et Xbox Series X – Les consoles rétro transparentes sont l’élément indispensable de 2021

Image : Restauration de jeu rétro

Mettre à jour: Nos amis de Games Connection ont maintenant ces coques en stock :

Super Nintendo NTSC Clear Case par @RgRDev maintenant en stockhttps://t.co/4l1iUAoGmj— gamesconnection (@gamesconnection) 27 octobre 2021

Histoire originale [Mon 15th Mar, 2021 09:35 GMT]: Dans les années 80 et 90, la demande de technologie « transparente » a sans doute atteint son apogée. Alors que les années 70 consistaient à attacher des morceaux de bois aux appareils électroniques grand public pour les faire s’adapter de manière plus convaincante dans le salon, il y a eu bientôt un désir ardent de voir réellement le fonctionnement interne des systèmes que nous utilisions, et cela a abouti à des résultats assez impressionnants. consoles – y compris plus d’un Game Boy transparent et un cool « squelette » Saturn (ce dernier étant malheureusement exclusif au Japon). Même le N64 est entré dans l’action avec plusieurs variantes de couleurs transparentes, qui sont toutes hautement souhaitables sur le marché actuel.

Alors que la tendance des systèmes de jeu avec boîtiers transparents a diminué au cours des dernières décennies, l’accès à des moyens de production de masse bon marché en Extrême-Orient a récemment déclenché une nouvelle demande, et les amateurs de rétro cherchent maintenant des moyens de réparer leurs systèmes bien-aimés. dans de nouveaux vêtements transparents flashy :

La page de précommande de la coque transparente SNES est disponible dès maintenant. https://t.co/h0ManxeLnI MOQ est de 500, rendons-le réel ! La précommande Super Early Bird se termine le 7 mars à 11h39, heure TPE.#snestrasnparentshell pic.twitter.com/WkJCnpUHQF – Retro Game Restore (@RgRDev) 4 mars 2021

Le tout premier échantillon arrive aujourd’hui. la coque transparente pour SNES. Ça à l’air bien quelqu’un le veut ? On m’a dit que MOQ est de 500 unités pour cela. je suppose que ce ne sera pas une tâche facile cette fois.#snes #retrogamer #retrogaming pic.twitter.com/4ZI7qReh0I – Retro Game Restore (@RgRDev) 1er mars 2021

Verre Sega Genesis ! pic.twitter.com/RaAKCPzNSo— Bithead1000 (@Bithead1000) 14 mars 2021

Peignez le blanc et le rouge à l’intérieur de la coque transparente du PC Engine de mon ami. Une sorte de combinaison de couleurs Famicom sur PC Engine a l’air génial!#RetroGaming #pcengine #coregrafx #retrogramer Vous voulez toujours un ensemble de coques transparentes PC Engine clair? Obtenez-le simplement sur https://t.co/awRCPeOD9k pic.twitter.com/BZyr9iS8Sq – Retro Game Restore (@RgRDev) 18 février 2021

Bien sûr, nous avons également vu des cas similaires pour la Switch, et Nintendo n’a pas non plus totalement abandonné la notion de consoles « squelettes ». Bien que ce ne soit pas encore tout à fait la norme, nous serions ravis d’adopter une loi qui empêche des entreprises comme Nintendo, Sony et Microsoft de publier l’un de leurs produits en noir ou en blanc. Et toi?