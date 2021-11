Aléatoire : oubliez les jeux rétro scellés, ce sont les boîtes vides qui sont maintenant l’élément de ticket chaud

Image: kultclassic-uk

Il y a eu récemment beaucoup de drames autour des ventes de jeux rétro classés, de nombreuses personnes affirmant que tout cela est une arnaque élaborée. Cependant, il semblerait que malgré le nuage de négativité actuel, il y ait encore de la place pour que de nouvelles tendances se développent – mais nous ne pensions pas que la vente de boîtes vides et emballées à plat en ferait partie.

C’est vrai – il y a actuellement une annonce sur eBay pour deux Oeil doré présentoirs – première impression (1997) et Player’s Choice (1999) – avec un prix combiné de 2 445 £ (3 281 $ USD). « Je suis réticent à séparer la paire mais n’hésitez pas à contacter [me] pour toute question ou pour discuter d’un prix », explique le vendeur.

Le vendeur déclare que les boîtes sont toutes les deux « UKG Graded 85+ NM+ » et qu’elles ont été « gardées aussi proches que possible de l’état impeccable, jamais fabriquées et classées dans l’état d’origine de la presse à plat ». De toute évidence, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour posséder une boîte d’affichage vide liée à ce FPS rare classique.

Image: kultclassic-uk

Cette vente aux enchères a même attiré l’attention de David Doak, l’un des développeurs originaux du jeu :

Oh cher. Je me demande à quoi servent les signés ? 🤔— David Doak (@drdoak) 18 novembre 2021

Blague à part, nous ne suggérons pas sérieusement que les boîtes vides pourraient devenir le prochain grand engouement pour les collectionneurs, même s’il est facile de comprendre pourquoi les fans sérieux pourraient trouver ces objets désirables. Pourtant, pour ce prix, nous aimerions avoir, vous savez, une copie qui contiendrait réellement le jeu lui-même.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.