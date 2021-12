Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

le F-Zéro la série est actuellement en hibernation prolongée et nous n’avons pas vu de nouvelle entrée dans la franchise depuis près de 20 ans. Alors que l’idée de jouer au jeu sur un Sinclair ZX Spectrum n’est peut-être pas exactement ce que les fans souhaitent, c’est arrivé – grâce aux talents d’un petit développeur homebrew du nom de Voxel Tower.

Courses spatiales n’a naturellement aucune bénédiction officielle de Nintendo elle-même, mais il donne une impression remarquable de F-Zero fonctionnant sur l’ordinateur domestique britannique classique. Il utilise bon nombre des mêmes navires de la série et comprend également des illustrations directement tirées de F-Zero.

Il a été produit pour le concours ZX-DEV Media and Demakes et est décrit par ses créateurs comme « probablement le premier jeu de course à utiliser une fausse technique du Mode-7 sur un vrai ZX Spectrum de 128 Ko (pas de puces spécialisées, juste un z80 8 bits processeur) ».

C’est une réussite impressionnante, c’est sûr – maintenant, si seulement Nintendo elle-même pouvait trouver le cœur de donner un peu d’amour à F-Zero, nous serions encore plus heureux.

Images : Tour Voxel