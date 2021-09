Aléatoire: PETA veut que Nintendo ajoute un poulet au pistolet à Smash Bros. Ultimate

Image : PETA

L’organisation de défense des droits des animaux PETA cible depuis longtemps Nintendo, ayant déjà utilisé des titres tels que 1-2-Switch, Pokémon et même Super Mario 3D Terre sensibiliser à sa cause.

Fondée en 1980 par Ingrid Newkirk et Alex Pacheco, PETA – qui signifie « People for the Ethical Treatment of Animals » – est une organisation à but non lucratif qui a beaucoup fait pour sensibiliser le public aux mauvais traitements infligés aux animaux dans le monde entier. Il s’oppose à l’élevage industriel, à l’élevage d’animaux à fourrure, à l’expérimentation animale et à l’utilisation d’animaux dans le divertissement, mais il défend également le mode de vie végétalien et milite contre la consommation de viande ou de poisson, ainsi que l’abattage d’animaux qui sont considérés par beaucoup comme nuisibles.

La dernière entreprise de l’organisation s’est concentrée sur Super Smash Bros. Ultimate, et bien que PETA ait été critiquée pour son opportunisme dans le passé, il est juste de dire qu’elle a déployé des efforts impressionnants dans celui-ci.

Plus tôt ce mois-ci, PETA a publié un tweet qui se moquait de manière ludique du mème “mon oncle travaille chez Nintendo”, publiant des images “fuites” du dernier personnage DLC “Fighter’s Pass” de Super Smash Bros. Ultimate.

Réalisez la fuite : faites appel à @Sora_Sakurai et @NintendoAmerica pour ajouter la mascotte de jeu de PETA à la gamme #SmashBrosUltimate ! https://t.co/1siYubwcc0— PETA (@peta) 9 septembre 2021

Avant que les fans de catch ne soient trop excités, “Not a Nugget” n’est pas un hommage au regretté grand Owen Hart, mais un poussin qui emballe une sérieuse chaleur dans sa quête pour rappeler aux gens que “les poulets sont cool en 3 dimensions des animaux, pas de la nourriture.” Il est déjà apparu dans certains des autres jeux « spoof » de PETA.

PETA est même allé jusqu’à créer une page de pétition qui contient plus d’informations sur le personnage – y compris l’arsenal d’armes à sa disposition.

Image : PETA

Voici ce que le site de la pétition a à dire sur le personnage :

Pour ceux qui exploitent et blessent les animaux à des fins personnelles, “Pas une pépite” est la définition d’un “nouvel ennemi”. En tant que combattant téléchargeable dans Super Smash Bros. Ultimate, il pouvait utiliser son intelligence, ses ailes et son bec (plus un tour ou deux cachés sous ses plumes) pour frapper ses adversaires et vraiment donner un coup de poing. De plus, ses compétences physiques de pointe serviraient à envoyer un message positif à des millions de personnes dans le monde sur les avantages de devenir végétalien et d’être gentil avec les animaux.

“Not a Nugget” montrerait aux joueurs du monde entier que briser le spécisme est un objectif valable pour lequel se battre. Il pourrait même avoir sa propre scène personnalisée, peut-être une ferme remplie de certaines des menaces horribles et réelles que des millions d’animaux subissent actuellement. Plus important encore, il aiderait à rappeler aux gens que les poulets ne sont pas des pépites.

Cependant, alors que la campagne semble assez légère, PETA a continué à faire avancer la pétition sur les réseaux sociaux, allant même jusqu’à marquer Nintendo of America et le réalisateur de la série Masahiro Sakurai.

Salut @NintendoAmerica, On attend toujours de voir “Pas une pépite” dans #SmashBrosUltimate 😉 https://t.co/3UK8dG1vWd pic.twitter.com/dZihxcIeyC – PETA (@peta) 20 septembre 2021

De nombreuses réponses au dernier tweet – dont certaines ont été cachées par PETA – mettent en évidence l’hypocrisie de vouloir un animal dans un jeu de combat alors que l’organisation a déjà critiqué la série Pokémon car elle encourage les joueurs à opposer un animal à un autre au combat. .

ces gens font un tweet grinçant puis restent assis là pendant 15 minutes, attendant des réponses pour pouvoir les cacher lol C’est marrant comme vous voulez que votre personnage soit mis dans un jeu où il serait absolument décimé, quelle hypocrisie ! https://t.co/70jnIsVyK4 – Melon-ish (@melon_ish) 20 septembre 2021

Nintendo n’a pas encore reconnu ou répondu aux tweets ou à la pétition de PETA.