Aléatoire: Peut-être la carte de liseuse Nintendo la plus rare jamais trouvée

Mise à jour #2 (vendredi 23 juillet 2021) :

Après une semaine complète sur ebay, les enchères ont finalement été clôturées sur les enchères et la carte s’est vendue pour une somme exorbitante $10,600USD. Nintendo a détruit toutes les cartes promotionnelles « gagnantes » de Kirby à l’E3 2002, donc ce survivant incroyablement rare à la 1ère place allait toujours aspirer des enchères élevées. Cinq chiffres, cependant!

Mise à jour #1 (ven 16 juillet 2021) :

M. Anderson nous a mis au courant des dernières nouveautés concernant cette carte e-Reader incroyablement rare, confirmant qu’elle dispose désormais d’une liste eBay pour tous les collectionneurs désireux – et peut-être plutôt riches – qui souhaitent lui offrir une bonne maison. Au moment de la rédaction de cet article, quelques premières offres ont déjà atteint la barre des 1 000 USD, c’est donc certainement l’une des plus sérieuses des collectionneurs.

Il y a aussi une vidéo de la carte en action, ci-dessous, montrant qu’il s’agit bien d’une gagnante de l’E3 2002 !

Article original (mardi 13 juillet 2021) :

Au fil des ans, de nombreuses cartes rares liées au jeu ont été produites par Nintendo et ses sociétés partenaires. Qu’il s’agisse de cartes amiibo (les cartes croisées Sanrio X Animal Crossing ont récemment échangé des mains contre de l’argent idiot) ou d’une multitude de cartes physiques du JCC Pokémon, elles semblent toujours être très demandées, certaines cartes devenant des objets de collection presque instantanément. .

Il existe cependant une autre race de carte qui est vraiment, incroyablement rare ; des productions ponctuelles qui ont été abandonnées depuis longtemps et qui ne seront pas réimprimées. Cette histoire concerne peut-être l’une des plus rares : une carte promotionnelle gagnante de l’édition spéciale Kirby e-Reader produite dans le cadre d’un pack exclusivement destiné aux spectateurs du salon de l’industrie à l’E3 2002. Et le lecteur Nintendo Life @robertjanderson en a apparemment trouvé une !

Il a contacté Nintendo Life au sujet de la récente découverte et semble être en possession d’une carte pleinement fonctionnelle – et gagnante -, comme vous pouvez le voir via l’image ci-dessous :

“Au cours du week-end, j’ai découvert 3 de ces cartes dans ma collection. La deuxième que j’ai glissée a révélé ceci… le seul gagnant intact connu qui existe.” (Image : @robertjanderson)

La carte gagnante (uniquement valable du 22 au 24 mai 2002) semble avoir survécu au rachat et aux dix-neuf années suivantes en bon état. Pourquoi n’avons-nous pas une ou trois cartes super rares et incroyablement précieuses qui traînent dans la maison, hein ?

Trois versions de cette carte ont été produites pour l’E3 2002 – un événement réservé à l’industrie à l’époque, rappelez-vous – avec des variantes « sans prix », « deuxième prix » et « premier prix » qui sont entrées dans des packs promotionnels à l’aveugle comprenant Pokémon et Game & Watch cartes. En utilisant un GBA et un e-Reader pour les numériser lors du salon, les cartes gagnantes pourraient ensuite être échangées contre des prix, bien que nous ne sachions pas exactement quels étaient les prix – nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles une édition GBA Pokémon Gold NYC aurait pu être premier prix, cependant. Pas trop mal, certes, même si on parierait qu’il serait beaucoup moins cher de se procurer une de ces consoles de nos jours qu’une de ces cartes Kirby, et un exemple gagnant, rien de moins !

Non seulement un très petit lot de ces cartes a jamais été produit (100 cartes du deuxième prix et seulement dix « gagnants », apparemment), mais toute carte échangée contre un prix a été rapidement déchirée par les représentants de Nintendo pour éviter les doubles rachats – ce qui explique l’extrême rareté.

Les cartes promotionnelles Kirby e-Reader de l’E3 2002 ont été distribuées sur le salon de l’E3. Chaque carte a été imprimée en 3 variantes – aucun prix, 2e prix et 1er prix. La numérisation de la carte entraînera la confirmation si vous avez gagné un prix ou non. Toutes les cartes gagnantes ont ensuite été détruites. pic.twitter.com/w06lyeIpNa— Kirby: Star Facts (@FactsKirby) 27 février 2019

Diverses cartes promotionnelles ont été créées pour l’accessoire e-Reader éphémère de la Game Boy Advance au début des années 2000, mais en tant que petit lot de cartes à événement unique, cet exemple gagnant a la prétention d’être l’une des pièces les plus rares de Les éphémères Nintendo existent.

Connaissez-vous d’autres exemples de cartes Kirby gagnantes qui ont échappé à la destruction aux mains des représentants de Nintendo sur le salon de l’E3 2002 ? Vous en avez quelques-uns au fond d’un tiroir, n’est-ce pas ? Ou avez-vous l’un des prix proposés ? N’hésitez pas à nous le faire savoir et à nous rendre incandescents de jalousie ci-dessous.

