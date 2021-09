Aléatoire : Phil Spencer de Xbox révèle son jeu GameCube préféré

Image : La vie de Nintendo

Comme vous l’avez peut-être remarqué, aujourd’hui marque le 20e anniversaire du lancement de la Nintendo GameCube au Japon et nous (avec le reste d’Internet) sommes devenus nostalgiques de la boîte violette de Nintendo.

Comme il est d’usage lors de ces anniversaires importants (ou de tout anniversaire en ce qui concerne les médias sociaux – il faut aussi marquer ces 17e et 36e anniversaires), le Twitterverse et Facebookverse et d’autres vers divers dystopiques ont été célébrés à juste titre, avec Gamecube tendance chez les joueurs ‘ pensées d’une manière que Nintendo souhaite avoir il y a deux décennies.

Alors que tout le monde partage ses jeux et souvenirs GameCube préférés, un certain Phil Spencer, responsable Xbox chez Microsoft, a révélé son jeu GameCube préféré sur Twitter. Non, ce n’est pas Mario, ce n’est pas Pikmin, ce n’est pas F-Zero — ce n’est même pas Billy Hatcher. Son…

Ténèbres éternelles — Phil Spencer (@XboxP3) 14 septembre 2021

Oui, c’est l’horreur psychologique de Silicon Knights Eternal Darkness: Sanity’s Requiem, un jeu qui reste exclusif à GameCube à ce jour et qui figure au numéro 12 de notre liste des 50 meilleurs jeux GameCube au moment de la rédaction. C’est un titre d’horreur classique rempli de traditions de style lovecraftien et de gore de Dieu Ancien, et peut-être le plus connu pour ses «effets de santé mentale» superbement efficaces, où le jeu briserait le quatrième mur pour déranger l’esprit du joueur.

Est-ce un signe ? Cela signifie-t-il que Phil travaille avec Nintendo pour ramener la série sous une forme ou une autre ? Microsoft achète-t-il Nintendo ?!?!…

Euh, non, non et non. Vérifiez votre compteur de santé mentale, s’il vous plaît.

Quoi qu’il en soit, gentil, Phil – c’est un jeu vidéo de qualité sorti sur Nintendo GameCube, et nous approuvons votre bon goût, monsieur.

N’hésitez pas à nous faire savoir ci-dessous quel jeu GameCube vous pensez que Jim Ryan appellerait son préféré. Nous allons dire que c’est probablement… oh, un FIFA ou quelque chose comme ça.