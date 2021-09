Aléatoire: Plantez vos plantes dans ces pots de plantes Animal Crossing

Image: SailorHG et Alice Lee

Les plantes! Ils sont comme des bébés pour les millennials sans argent, ce qui est… la plupart d’entre nous, pour être honnête ! Pourquoi ne pas donner à vos plantes ce qu’il y a de mieux – nous n’entendons pas par là engrais ou beaucoup de soleil, mais ces magnifiques jardinières Animal Crossing ?

Réalisé en collaboration entre Sailor Mercury (l’artiste qui a créé Froggy Computer) et Alice Lee, chacun de ces pots de fleurs en édition limitée présente un personnage d’Animal Crossing, y compris les principaux PNJ comme Blathers et Leif, mais aussi certains des meilleurs * villageois, comme Ketchup, Lily et Tangy.

un ami de plus à partager de @byalicelee’s et de ma collaboration cette semaine : la mignonne marina ! elle est si adorable et rose, et j’ai cherché en vain dans toutes les îles des kilomètres de recoin ! nous n’avions donc qu’à créer le nôtre pic.twitter.com/o8zrwk4Xpg— marin mercure (@sailorhg) 10 septembre 2021

Il y a 18 planteurs prévus, et jusqu’à présent, la paire est jusqu’à huit avec l’ajout de Ketchup. Les jardinières sont fabriquées pour une exposition d’art à San Francisco cet automne, mais un nombre limité pourrait être vendu une fois l’exposition terminée.

*très subjectif, bien sûr.