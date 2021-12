Aléatoire: Pokémon Diamond and Pearl Streamer joue pendant 17 jours non-stop, attrape près de 150 Shinies

Cela ne faisait que trois jours. Comment les choses ont dégénéré… (Image: Nomeyy)

Beaucoup d’entre nous se sont rendus coupables de veiller un peu tard de temps en temps pour continuer à jouer à nos jeux préférés, mais nous osons dire qu’il n’y en aura pas beaucoup qui pourront dire qu’ils sont bloqués sur un seul jeu comme celui-ci.

Le streamer Twitch Nomeyy, qui est surtout connu pour jouer à des jeux Pokémon, diffuse les nouveaux Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl depuis près de 17 jours. Soit dit en passant, nous ne voulons pas dire par intermittence, nous voulons dire littéralement pendant 17 jours. Sans s’arrêter.

La raison? Eh bien, pour célébrer la sortie des jeux, Nomeyy a décidé de passer en direct sans aucune heure de fin prévue et a commencé à accumuler des captures brillantes (variantes spéciales de Pokémon qui peuvent être très difficiles et longues à traquer). Ce qui a commencé comme un simple flux a évolué – hum – en ce marathon de 17 jours, avec 146 Pokémon Shiny capturés dans le flux jusqu’à présent.

Bien sûr, une personne ne peut pas rester éveillée pendant tout ce temps, alors Nomeyy s’est associée à son partenaire, Jack, pour réussir. « Nomeyy est un créateur de contenu Pokémon dévoué et travailleur », déclare Jack. Nous n’avions pas pour objectif de capturer 100 Pokémon Brillants, mais une fois que nous avons atteint 25, puis 50, nous savions que nous devions persévérer pour atteindre 100. . Ça sonne mieux, n’est-ce pas ! »

Nomeyy ajoute: « Le soutien et la communauté qui nous ont soutenus tout au long du flux ont été formidables et écrasants, et nous n’aurions pas pu le faire sans eux! J’ai cependant un os à choisir avec Jack, car il a réussi à échouer l’un des brillants ! Mais toutes les blagues mises à part, ça a été tellement amusant de partager ce live en streaming avec ma communauté et le jeu que j’aime le plus. «

Au moment de la rédaction, le flux est toujours en cours et peut être consulté ci-dessus. Félicitations à Nomeyy et Jack pour leurs efforts – et n’oubliez pas de vous reposer un peu !