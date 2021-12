Aléatoire: Pokémon publie une vidéo ASMR de 30 minutes de Piplup chantant, riant et s’effondrant

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nous pouvons aussi bien arrêter de rapporter des nouvelles pour le reste de la journée parce que le contenu que nous attendions tous – non, pour lequel nous prions désespérément – ​​est enfin arrivé.

La société Pokémon a publié la dernière vidéo de sa série ASMR (c’est « réponse autonome des méridiens sensoriels » ou « sentiments de picotements par les sons » pour ceux qui ne sont pas au courant), et cette fois, elle présente nul autre que Piplup. Pendant toute une demi-heure, on peut voir Piplup rouler dans un salon, rire et rire pendant qu’il joue et, en général, passer un moment fantastique. Jusqu’à ce qu’il s’endorme enfin.

Nous avons été assis et avons écouté la vidéo en tapant ceci et nous ne pouvons pas dire que cela nous aide à nous détendre. Cela dit, avons-nous mentionné qu’il s’agit d’une demi-heure où un Piplup s’effondre dans tous les sens ? Parce que ça vaut quand même une montre.

Alors, asseyez-vous, mettez des écouteurs et découvrez la vidéo par vous-même. Vous êtes le bienvenu. Ou nous sommes désolés. Quel que soit le cas.

