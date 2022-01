Aléatoire : présentation du Tiger Boy Advance – Un GBA à l’intérieur d’un système portable Tiger Electronics

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi cela ressemblerait d’intégrer toute la puissance de la Game Boy Advance dans un système de jeu portable Tiger Electronics des années 80 ? Probablement pas, mais un gars qui a toujours voulu réaliser ses rêves était le modder et créateur de matériel Chris Downing.

Downing admet qu’il ne s’agit techniquement que d’un simple boîtier mod – plaçant les composants internes du GBA à l’intérieur de l’unité portable Tiger, ainsi que quelques mises à niveau matérielles. Bien qu’il s’agisse d’un « projet assez simple », certaines parties, comme l’impression 3D, se sont en fait transformées en un cauchemar.

Vous pouvez voir l’ensemble du projet dans la vidéo ci-dessus, mais si vous n’avez pas le temps de le voir, voici un aperçu de la forme finale de l’appareil :

Image : Sous-sol de Downing

La version finale du système est en fait un peu plus grande et est livrée avec un protecteur d’écran personnalisé et découpé CNC, un chargement USB-C et un écran IPS. Et tout comme le GBA, il peut jouer aux anciens jeux Game Boy et Game Boy Color.

Vous pouvez voir plus de créations Frankenstein de Downing sur sa chaîne YouTube – il a déjà jeté des unités entières de Nintendo 64 dans des étuis portables. Que pensez-vous de cet hybride Tiger Electronics x GBA ? Laissez vos pensées ci-dessous.