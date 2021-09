Aléatoire : quatre ans plus tard, Zelda : Breath Of The Wild Player découvre le piment épicé ﻿Trick

Si vous voyiez un poivron aussi gros, vous seriez aussi choqué.

Les joueurs de Zelda: Breath of the Wild semblent découvrir de nouveaux trucs et problèmes passionnants tous les deux jours, même si le jeu est déjà sorti depuis plus de quatre ans à ce stade. Nous avons vu Hyrule être envoyé dans le chaos, des zones où l’eau est transformée en lave, et bien d’autres encore, mais aujourd’hui c’est au tour de… Piments épicés ?

Oui, l’utilisateur de Reddit tetr4_hc a partagé un extrait d’une astuce récemment découverte qui vous permet de gagner de l’air puissant, tout cela grâce à ces petits piments innocents. Pour commencer, vous devrez déposer des piments épicés sur le sol et utiliser Revali’s Gale – comme vous le savez peut-être, cette capacité crée un courant ascendant qui enverra Link (et les piments) dans les airs.

À partir de là, vous devrez tirer sur les poivrons avec une flèche de feu, créant un autre courant ascendant pour plus de hauteur. Tirez à nouveau et vous obtiendrez un troisième coup de pouce.

TIL U peut tripler le courant ascendant pour augmenter la hauteur de Breath_of_the_Wild

Comme expliqué par un autre utilisateur de Reddit dans les réponses, il y a quelque chose de particulièrement agréable dans la façon dont cette astuce n’utilise aucun problème involontaire, et semble plutôt plausible dans le monde du jeu (vous savez, tant que vous acceptez que d’être propulsé dans l’air par un fruit est une chose qui est possible).

Si vous voulez essayer cela à la maison et que vous avez besoin de piments épicés pour commencer, vous pouvez les trouver sur les buissons du Grand Plateau, près de l’Écurie du Canyon Gerudo et dans la Frontière de Tabantha (merci, Zelda Wiki).