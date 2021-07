Aléatoire : que se passe-t-il lorsque vous supprimez Charles Barkley de son propre jeu vidéo ?

Image : La vie de Nintendo

“Sir Charles” Barkley est l’un des plus grands du basket-ball. Il a été élu “Most Valuable Player” de la NBA en 1993 et ​​a été nommé comme l’un des 50 plus grands joueurs de l’histoire de la NBA. Comme tant de personnalités sportives populaires, “Chuck” a eu son propre jeu vidéo dans les années 90 sous la forme des années 1993. Barkley Tais-toi et confiture ! pour la SNES et Mega Drive / Genesis, qui a été suivie d’une suite réservée à Sega en 1995.

Les deux titres sont inclus dans le Collection interactive Piko 2 pour l’ordinateur de poche Evercade, mais, en raison de la nature des licences, ils ont subi des changements assez drastiques, comme l’a remarqué l’utilisateur de Twitter @gosokkyu.

Charles Barkley n’est plus la star et a été remplacé par “Joe Hoops” – qui, à notre connaissance, n’a à aucun moment fait partie de l’équipe NBA All-Star. En fait, nous avons des raisons de croire qu’il n’existe même pas. Choquant, non ?

Juste au cas où vous ne le sauriez pas, Piko Interactive est une entreprise qui récupère la propriété intellectuelle périmée et la reconditionne pour un public moderne. En plus du chariot Evercade – qui contient plusieurs autres jeux, tels que enfant de football, Meilleur coureur 2 et Football de puissance (anciennement connu sous le nom Le football puissant de Mike Ditka) – Piko a déjà republié des titres SNES sous forme physique. En fait, il a récemment annoncé que quatre jeux NES, SNES et N64 perdus étaient en route cette année.

En plus d’obtenir la suite de Mega Drive, Barkey Shut Up and Jam ! inspiré le RPG PC créé par des fans Barkley, Tais-toi et Jam : Gaiden en 2008, qui mélangeait le jeu original avec l’intrigue de Space Jam – le film de Michael Jordan de 1995 qui a récemment obtenu lui-même une suite.

