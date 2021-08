Aléatoire: Quelqu’un a créé un Zelda: Breath Of The Wild Version de Google Maps Street View

Cliquez sur une épingle pour charger la zone…

Avez-vous eu envie de revenir à La Légende de Zelda : Breath of the Wild revisiter tous les monuments et lieux célèbres du jeu, mais vous n’avez tout simplement pas le temps ? Eh bien, il existe désormais une nouvelle façon de voyager dans le pays d’Hyrule, et vous n’avez même pas besoin de démarrer votre propre copie du jeu.

Fan, concepteur de logiciels et chaîne YouTube, Nassim’s Software a eu l’idée de créer une version Zelda: Breath of the Wild de Google Maps Street View. Si vous avez déjà utilisé Street View de Google auparavant, vous devriez déjà avoir une bonne idée de ce à quoi vous attendre.

Si vous vous dirigez vers le Site web de Zelda : Breath of the Wild Street View une carte d’Hyrule de Breath of the Wild vous sera présentée. Vous pouvez ensuite choisir un emplacement et cela vous transporte dans une perspective à la première personne à 360 degrés de la zone.

Et puis chargez-vous… voici Hyrule Field !

Afin d’obtenir les vues panoramiques, le créateur a utilisé plusieurs captures d’écran de la version Wii U du jeu, puis les a assemblés. Ce site Web Breath of the Wild Street View est également soutenu par une carte époustouflante – à laquelle d’autres utilisateurs pourront contribuer. La même personne a l’intention de travailler également sur des projets similaires à celui-ci à l’avenir.

