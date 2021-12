Aléatoire: quelqu’un a recréé le circuit de croisement d’animaux Mario Kart 8 sur leur île New Horizons

Image : La vie de Nintendo

Les pistes et les personnages DLC sortis pour le Mario Kart 8 original sur Wii U (et inclus dans Mario Kart 8 Deluxe) étaient assez spéciaux, donnant aux coureurs de kart la chance de parcourir des circuits basés sur d’autres séries en dehors des jeux Mario pour la première fois. La ville muette de F-Zero et le château d’Hyrule de Zelda étaient tous deux des points forts, et le circuit Animal Crossing était un autre bel ajout. Seul Nintendo sait pourquoi nous n’avons pas eu de circuits sur le thème Kirby, Pikmin ou Metroid. Je dois laisser quelque chose pour Mario Kart 9, nous supposons.

Un fan des deux jeux a pris l’initiative de recréer le circuit sur le thème d’Animal Crossing de MK8 sur leur île New Horizons, avec des voitures, des pièces de monnaie, des coussinets de suralimentation, etc.

Je suis allé à une adresse de rêve au hasard et celui qui a créé cette île de Mario Kart 8 basée sur la scène Animal Crossing … je t’aime. pic.twitter.com/CTuTBvKScb— Pish 🍒 Nocorona (@PishPawshART) 16 décembre 2021

C’est un exploit impressionnant, et le meilleur de tous, il est également disponible pour vous de visiter via le code d’adresse de rêve. Le nom de l’île est Lamaserie et le code DA est : DA-8468-5893-3290.

Nous avons jeté un coup d’œil nous-mêmes et avons été impressionnés par les petits détails, des coquillages bordant la partie côtière du parcours aux caméras de télévision capturant la « course ». Il y a même un drapeau Mario Kart 8 et Resetti lui-même surgissant sur la dernière partie de la piste – sous forme de figurine, bien sûr.

Images : la vie de Nintendo

Malheureusement, le circuit est quelque peu limité par les rampes et les sauts non négociables – vous n’êtes pas dans un kart ici et il est impossible de « suivre » le parcours lui-même sans contourner les rampes à plusieurs endroits.

Pourtant, le circuit n’est qu’une partie d’une île très impressionnante, donc si vous cherchez un endroit à visiter pendant les vacances, nous vous recommandons vivement de passer par Lamasery pour un rapide tour de piste.

Faites-nous savoir ci-dessous si vous visitez le circuit MK AC à ACNH, ou si vous avez essayé quelque chose d’aussi ambitieux sur votre île. Nous pensons que Mute City est peut-être un peu trop, mais quand vous regardez les îles incroyables que les gens ont créées, ce n’est peut-être pas impossible !

Lectures complémentaires :