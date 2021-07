Aléatoire : quelqu’un a scanné en 3D la Game Boy qui a survécu à la guerre du Golfe

Image: fuzzcat

Tous ceux qui se sont déjà souciés des jeux vidéo connaissent probablement la Gulf War Game Boy – la console portable qui a survécu à un bombardement lors de l’opération Desert Storm, bien qu’un peu moins résistante à l’usure. Sa coque extérieure est déformée et fondue, ses boutons sont recouverts de cloques et le tout est recouvert du genre de charbon que vos terribles talents de barbecue seront familiers. Pour le dire autrement : il n’y a aucune chance que cette chose fonctionne encore, et pourtant, elle l’est.

J’ai scanné en 3D la Game Boy Gulf War du Nintendo Store à New York. pic.twitter.com/47zIijQfk8— MrTalida (@MrTalida) 19 juillet 2021

Vous pouvez visiter la Game Boy déchirée par la guerre dans la boutique Nintendo de New York, où elle se trouve dans une armoire en verre avec Tetris affiché à l’écran. C’est exactement ce qu’a fait MrTalida, un “amateur de jeux vidéo et archiviste” de jeux rétro et obscurs, mais ils sont allés plus loin en prenant suffisamment de photos de la chose pour créer un modèle 3D à l’aide de la photogrammétrie.

Vous savez ce que cela signifie, n’est-ce pas ? C’est vrai, nous pouvons totalement imprimer cette chose en 3D et en avoir une à nous. Cela donne un tout nouveau sens au téléchargement de jeux illégaux : maintenant, nous pouvons également télécharger la console. Vous devrez bien sûr fournir votre propre fonctionnement interne, mais c’est un petit prix à payer pour un morceau d’histoire.

Regardez cette topologie sauvage ! pic.twitter.com/IZIRZzBfSb— MrTalida (@MrTalida) 19 juillet 2021

Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous allons au Louvre pour faire de la photogrammétrie de vol d’art.