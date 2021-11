Aléatoire: quelqu’un a sculpté 107 citrouilles Pokémon pour célébrer les remakes Diamond & Pearl

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

La sculpture de citrouilles est salissante, prend du temps et vous laisse beaucoup plus de viande de courge que vous n’êtes prêt à manger. En fait, si vous parvenez à sculpter plus d’une citrouille en prévision d’Halloween, vous êtes un humain accompli et impressionnant qui devra manger des aliments liés à la citrouille pendant les deux prochaines semaines.

Mais pourquoi s’arrêter à un ou deux ? Pourquoi ne pas vous tailler CENT SEPT citrouilles ? C’est du moins ce qu’Adrian et ses amis ont fait – car 107 Pokémon de génération IV ont été introduits dans Diamond et Pearl, et vous ne pouvez pas en faire certains.

Bien sûr, ce n’est pas le premier Pokérodeo d’Adrian. Il a fait les 151 Pokémon originaux :

Et les 100 Pokémon de la deuxième génération également :

Et, vous l’aurez deviné, les 135 Pokémon de Gen III :

Il semble que le plan soit de faire une génération par an, et jusqu’à présent, cela représente 493 citrouilles jusqu’à présent. Apparemment, les citrouilles ont pris environ une semaine à sculpter, avec l’aide d’amis, et ont été exposées dans le quartier d’Adrian à Toronto.

Image : C’est Adrien !

Pour répondre à quelques questions que vous vous posez probablement sur la sculpture de 107 citrouilles :

Ils venaient d’une ferme locale Ils ont obtenu une remise en gros, donc cela coûte environ 230 $ CA (environ 183 $ US) Ils vont être emmenés dans une ferme pour nourrir les animaux après la fin d’Halloween Les bougies à l’intérieur sont électriques, donc ne vous inquiétez pas mettre le feu à des bonbons ou un sort Les citrouilles vont être exposées pendant au moins quelques nuits de plus

Si vous êtes comme nous, vous vous sentez probablement assez insatisfait de vos Jack-O’-Lanterns cette année. En fait, certains d’entre nous étaient trop paresseux pour en faire un. Soupir.

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sortiront sur Nintendo Switch le 19 novembre, date à laquelle ces citrouilles seront très dégoûtantes – alors ne vous attendez pas à ce qu’elles durent jusque-là !

Avez-vous repéré votre Pokémon Gen IV préféré ? Et avez-vous vu le buff Bidoof ? Faites le nous savoir dans les commentaires!