Aléatoire: quelqu’un a transformé un jouet Pokédex en une Nintendo DS entièrement fonctionnelle

Image : @tomvdcr

Nous avons vu notre juste part de mods matériels intelligents à notre époque, mais voici un design si parfait que nous sommes étonnés que Nintendo et The Pokémon Company n’aient pas encore décidé d’en créer un eux-mêmes.

L’utilisateur d’Instagram @tomvdcr a transformé un jouet Pokédex en une Nintendo DS entièrement fonctionnelle, lui permettant de jouer à l’impressionnante bibliothèque de jeux Pokémon du système – et à tout le reste aussi. Le Pokédex a eu quelques designs différents au fil des ans, mais celui-ci – que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous – a déjà la forme d’une vraie DS, ce qui en fait un ajustement parfait pour un mod comme celui-ci.

Pour que cela fonctionne, tomvdcr a retiré l’électronique à l’intérieur du jouet, le remplaçant par de vrais composants d’une Nintendo DS. Certaines parties de la carte mère ont dû être coupées pour qu’elle s’adapte, mais le résultat final garde tout intact, y compris la fente pour cartouche Game Boy Advance de la DS.

“Enfant, j’ai toujours pensé que le Pokédex ressemblait à un ordinateur de poche et quand nous sommes arrivés dans la région de Sinnoh, il était juste conçu comme une Nintendo DS Lite”, explique @tomvdcr. “Donc [of course] Je le voulais, je me suis procuré un jouet Pokédex et je suis allé [to] travailler avec.”

Avec Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl juste au coin de la rue, nous ne pouvons pas penser à une meilleure façon de revivre les originaux avant leurs remakes à venir. Beau travail, tomvdcr !