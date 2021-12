Aléatoire : qui a besoin des jeux de la mère quand vous pouvez avoir une montre à la place

Les fans de Mother et EarthBound situés au Japon ne pourront peut-être pas profiter des anciennes entrées de la série sur le matériel Nintendo de la génération actuelle, mais au moins ils pourront lire l’heure avec cette montre numérique à thème fabriquée par Casio.

Hobonichi a annoncé une collaboration avec la société d’électronique japonaise pour sortir une montre Mother G-Shock. Il s’agit d’une offre à durée limitée et ne sera disponible que via une loterie japonaise à partir du 20 janvier de l’année prochaine.

Comme vous pouvez le voir, la montre porte le titre « Mère » et « SMAAAASH !! » sur le front – alias le message de coup critique au combat. Et sur le dessous se trouve un symbole de la Mère. Cette montre est évaluée à 23 100 yens, soit environ 200 USD – et ne sera disponible qu’au Japon.



Que pensez-vous de la dernière révélation du projet Hobonichi ? Aimeriez-vous voir le retour des jeux Mother ? Dites-nous ci-dessous.