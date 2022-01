Image : Remettre

Le musicien allemand Remute est en train de créer le premier « album sur un chariot » pour la Nintendo 64, a-t-il été révélé.

Remute a déjà publié des chariots similaires pour Genesis / Mega Drive, SNES, PC Engine et Game Boy, mais déclare que « R64 » sera l’album le plus « divers et ludique » à ce jour.

Il présentera 15 nouvelles chansons, « allant de l’électro pop ultra-accrocheuse rappelant Yello, Kraftwerk ou Yellow Magic Orchestra à de sinistres excursions techno et house qui vous ramènent directement aux raves brumeuses des entrepôts des années 90 ».

Remute tient à souligner qu’il ne s’agit pas non plus d’une astuce bon marché :

Pas d’astuces – il ne s’agit pas d’un lecteur MP3 intégré, de fichiers WAV terriblement compressés ou de toute autre tricherie : comme pour tous les albums précédents de cartouche Remute, le son de cette cartouche est généré et lu en temps réel par la console et tout se passe dans un maigre 8 Des mégaoctets d’espace de stockage ! Avec « R64 », la console Nintendo 64 est votre propre hybride synthétiseur/échantillonneur et se fera un plaisir de vous servir à chaque fois que vous l’allumez et appuyez sur play ! 93,75 MHz bébé !

Remute s’est associé au « génie Nintendo 64 dev » Rasky, qui a créé le moteur de son et l’interface graphique du lecteur ainsi qu' »une expérience 3D incroyablement trippante accompagnant la musique de Remute ».

Les chariots R64 seront sans région et s’adapteront à tous les modèles de la console Nintendo 64 – NTSC-U, PAL ou NTSC-J. Le panier peut être pré-commandé dès maintenant pour 39,99 € via la page Bandcamp de Remute, où vous pouvez également entendre quelques échantillons. La sortie est prévue pour le 25 mars 2022.

Une ‘Plus Edition’ très limitée – qui est livrée avec un vinyle 7″ avec des versions spéciales des deux chansons de l’album ‘Superposition’ et ‘Tradition Und Moderne’ ainsi qu’une troisième chanson exclusive au vinyle intitulée ‘Tradition And Superposition’ – vous coûtera 49,99 €.

R64 fait partie d’une trilogie d’albums, avec ‘Unity’ (Game Boy Advance) et ‘Generations’ (Sega Dreamcast) plus tard en 2022. Remute rééditera également ses albums à cartouches SNES et Genesis ‘The Cult Of Remute’ et ‘ Technooptimiste’ bientôt.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube