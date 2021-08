Aléatoire: Régalez vos yeux de l’horreur que sont les stars de Street Fighter rendues chair par Google AI

in

L’homme emblématique de Street Fighter, Ryu, est apparu dans divers états légèrement altérés au cours de sa longue et illustre carrière dans le jeu vidéo, de sa forme originale de roux dans Street Fighter de 1987 à la variante classique de Street Fighter 2, le modèle de personnage de dessin animé brillant de Fortnite et son récent apparition dans Super Smash Bros. Ultimate.

Cependant, aucun de ces ajustements relativement mineurs à son look emblématique n’aurait pu préparer l’un d’entre nous à son apparence lorsqu’il est filtré à travers un algorithme sophistiqué de Google.

Tel que rapporté par VG247, l’utilisateur de Twitter @Siberian_644 a utilisé l’IA de Google pour recréer l’Endless Challenger et un groupe de ses copains de combat de rue, avec les résultats qui s’avèrent… eh bien… avez-vous déjà bu votre thé ?

Voyons… jetons un coup d’oeil.

Euh. Donc, Ryu et Necalli ont tous les deux l’air un peu moins bien portés ici, un peu comme s’ils auraient pu frapper la barre pendant quelques jours après leurs dernières victoires.

Le protagoniste lui-même pic.twitter.com/dfA9vBLgAX— Siberian_644 (@Siberian_644) 30 août 2021

Ryu et Necalli ont peut-être l’air rugueux mais, comme vous pouvez le voir, Ken et Laura ont l’air plutôt décents, en particulier Laura qui s’est très bien déroulée, est totalement reconnaissable et n’a pas l’air de se remettre d’un très long week-end.

Laura #1 pic.twitter.com/j0WlmDVg9t— Siberian_644 (@Siberian_644) 30 août 2021

Cammy et Balrog vont très bien aussi, si Balrog a l’air d’avoir vieilli, ou peut-être qu’il vient de boire une bouteille entière de crème hydratante.

Conclusion du fil et dernière image. Balrog (M.Bison) pic.twitter.com/ynuA7kxqU0 – Siberian_644 (@Siberian_644) 31 août 2021

Et Guile, Guile a l’air absolu… il… il ressemble un peu à Gary Busey.

Photos de personnages de Street Fighter V trafiquées par l’algorithme de Google. Fil. #Combattant de rue Le premier est Guile pic.twitter.com/LK7lKXZQUc – Siberian_644 (@Siberian_644) 30 août 2021

Il y a aussi des horreurs absolues ici, jetons un coup d’œil à certaines des pires.

Zangief et Gill ont l’air de… vous savez quoi, peut-être que tout le monde devrait rester loin de Zangief et Gill en ce moment, ils ont l’air d’avoir du mal. Éloignez-vous tranquillement.

Continuons (il ne reste que quelques images). Gill #1 pic.twitter.com/Mg9zNQTfcc— Siberian_644 (@Siberian_644) 31 août 2021

D’accord, nous devons nous allonger un moment, mais assurez-vous de consulter le compte Twitter de @Siberian_644 pour plus de ces atrocités si vous ne vous sentez pas tout à fait rassasié.

Lequel de ces Street Fighters fait chair avez-vous préféré ? Faites-nous savoir ci-dessous.