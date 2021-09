Aléatoire : regardez à quel point ce pouf Idem est grand

Image : Yogibo / Centre Pokémon

Il y a quelque chose de très convaincant dans les Grands Pokémon. Tout le monde aime Fat Pikachu, ou la peluche Mareep de 500 $ de quatre pieds, ou le lit Snorlax, ou le Slowpoke grandeur nature, ou…

…Ou ces nouveaux poufs Pokémon du Centre Pokémon. Le premier est Ronflex, et Ronflex a passé son temps sous les projecteurs des Pokémon géants, alors jetons un coup d’œil à BIG DITTO à la place.

Il est si grand ! Et bien sûr, il n’a pas cette forme de slime Idem, mais je peux lui pardonner cela parce qu’il est ASSEZ GRAND POUR HUG.

Voici quelques spécifications sur le gros boi, bien qu’honnêtement, ils m’aient eu au “gros Idem”:

Mesure environ 45 pouces de haut et 30 pouces de large Rempli de billes EPS légères pour rester durable sans sacrifier le confort Capacité de poids : 250 à 300 lb. (113–136 kg) Fait partie de la collection Pokémon Home Accents Fabriqué par Yogibo pour Pokémon Center Assemblé aux États-Unis avec des pièces nationales et importées (Chine). Matériaux : 89 % coton et 11 % élasthanne (revêtement extérieur) / 87 % polyester et 13 % élasthanne (doublure intérieure) / perles EPS (remplissage) Conseils d’entretien : lavage en machine délicat. Couvercle extérieur UNIQUEMENT. Ne pas javelliser. Sécher par culbutage à basse température. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser humide. Poids de l’article : 10 lb

Cette collection “Home Accents” comprend des coussins plutôt élégants, des œuvres d’art, des serre-livres, des couvertures et plus encore, mais c’est surtout le vieux Pikachu ennuyeux. Tout le monde sait que Idem est supérieur. Regarde-le:

Je l’aime. Il est tout ce dont j’ai besoin dans ma vie. Il coûte 260 $ au Canada. S’il vous plaît, arrêtez-moi.