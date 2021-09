Aléatoire: Regardez ce déballage d’une rare 2DS verte transparente

Image: Elliot Coll

Nous supplions, supplions Nintendo pour des consoles transparentes à peu près depuis qu’ils ont cessé de les fabriquer, et bien qu’ils nous aient brièvement écoutés en 2014, nous n’avons eu que des modèles 2DS rouges et bleus à associer à la sortie de Pokémon Omega Ruby et Alpha Sapphire , et plus tard en 2016, une 2DS jaune à associer à Pokémon Rouge, Bleu et Jaune.

Mais saviez-vous qu’il y avait une quatrième couleur secrète, représentée par Venusaur, qui n’était disponible qu’au Japon ? Eh bien, si vous lisez le site depuis 2015, vous l’avez peut-être déjà vu – mais maintenant, Elliot Coll de The Retro Future a déballé la console de jeu vidéo verdoyante, afin que nous puissions l’apprécier plus en détail.

Vous vous souvenez peut-être des vidéos de Coll de notre couverture précédente – nous avons écrit sur lui en train de faire un Long Game Boy et un Wide Game Boy Advance, et en passant en revue un tout petit Game Boy pour les fourmis. Cette fois, il a mis la main sur la 2DS verte en édition très limitée et des copies des jeux Game Boy Pokémon que Nintendo a sortis en conjonction avec ces éditions spéciales.

Les jeux sont livrés avec une véritable cartouche Game Boy, qui est un aimant pour réfrigérateur – une touche vraiment charmante (Image: Elliot Coll)

Malheureusement, Coll n’a pas pu faire fonctionner les codes du jeu, non pas parce que quelqu’un les avait déjà utilisés… mais parce que les codes produits avaient expiré. Bouh.

Achèteriez-vous une Switch transparente en édition limitée ? Faites le nous savoir dans les commentaires!