Aléatoire: Regardez, c’est le réalisateur de Smash Bros. Masahiro Sakurai sur un cheval

Image : @Sora_Sakurai

Nous avons encore du mal à y croire, mais après plusieurs années, le développement de Super Smash Bros. Ultimate est enfin bouclé. Bien qu’il y aura probablement encore des correctifs, le DLC de combat pour le bagarreur all-star est maintenant officiellement terminé.

Le directeur du jeu, Masahiro Sakurai, a expliqué le mois dernier qu’il n’avait plus à s’inquiéter de ce qu’il partageait sur les réseaux sociaux, et par conséquent, il peut désormais en révéler un peu plus sur sa vie personnelle. Dans cet esprit, nous vous présentons la dernière image téléchargée : Sakurai sur un cheval. Au moins, nous sommes à peu près sûrs que c’est lui à cheval, il l’a tweeté après tout…

お馬はよいねー pic.twitter.com/zCCs2yPMaK— 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 13 novembre 2021

Oui, c’est ça – Sakurai profitant du grand air et se promenant à cheval. Nous savons qu’il aime son chat et il semble que son amour des animaux s’étende également aux chevaux – alors voilà ! La traduction Google du tweet ci-dessus dit simplement « les chevaux sont bons ».

Êtes-vous heureux de voir Sakurai profiter d’un peu de temps loin de Smash Bros. Ultimate maintenant que le développement du DLC est terminé ? Avez-vous déjà essayé Sora ? Laissez un commentaire ci-dessous.