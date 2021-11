Aléatoire : Reggie Fils-Aimé admet avoir acheté une Xbox sur GameCube alors qu’il organise le panel du 20e anniversaire

Reggie Fils-Aimé a fait toutes sortes de choses depuis qu’il a pris sa retraite de son poste de président de Nintendo of America en 2019, et son dernier concert temporaire vaut la peine d’être regardé si vous aimez découvrir l’histoire de l’industrie du jeu vidéo.

L’homme qui s’est fait un nom au cours de la génération DS et Wii de Nintendo s’est vu confier la tâche de modérer – ou devrions-nous dire d’héberger – un panel Xbox spécial 20e anniversaire axé sur le passé, le présent et l’avenir. Le panel lui-même comprend des histoires des amis et concurrents de Reggie dans l’industrie, Robbie Bach, Peter Moore, Bonnie Ross et Ed Fries.

« Alors que nous commémorons le 20e anniversaire de la Xbox, nous revenons sur la façon dont un groupe passionné de renégats de Microsoft a utilisé sa créativité et son innovation pour repousser les limites traditionnelles du jeu et établir la Xbox comme un acteur dominant de l’industrie. Ces pionniers de l’industrie partagent leurs histoires personnelles et d’expériences – se remémorer le passé et se tourner vers l’avenir. La discussion est animée par l’ancien président et directeur général de Nintendo of America Reggie Fils-Aimé et met en vedette les visionnaires Xbox Robbie Bach, Ed Fries, Peter Moore et Bonnie Ross. «

Reggie a même partagé une partie de sa propre histoire avec la marque et a félicité l’équipe Xbox pour ses efforts au cours des 20 dernières années – notant à quel point l’industrie est « meilleure » grâce au lancement de Xbox. Voici ses paroles complètes, avec l’aimable autorisation de notre site sœur Pure Xbox :

« Quand la Xbox a été lancée, je n’étais pas dans l’industrie, j’étais un consommateur – j’étais ce consommateur prototype qui avait déjà une PS2 dans ma maison, j’avais une N64, je pensais à une GameCube mais en fait je n’ai pas acheté un GameCube jusqu’à ce que je fasse déjà partie de Nintendo… mais mon fils, un joueur passionné, était celui qui disait que nous devions vérifier cette chose Xbox… et le pilote était Halo, et cette expérience est ce qui a obtenu la Xbox originale dans ma maison avec cette grosse vieille manette. C’est ma mémoire Xbox depuis le tout début.

« Au moment du lancement, au moment présent, 20 ans plus tard, l’industrie est meilleure grâce au lancement de la Xbox, je le crois passionnément. Et le fait qu’il y ait toutes ces entreprises qui fabriquent tout ce merveilleux contenu , l’écosystème est si robuste que la Xbox en est une grande partie. »

