Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Ils ne les font certainement pas comme avant, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est certainement le cas en ce qui concerne cette pauvre NES mal-aimée qui a été sauvée du bord d’une autoroute au Texas.

Repérée par Rob Ivy (AKA: The Obsolete Geek), la NES avait apparemment été abandonnée, et malgré l’aide d’Ivy pour localiser l’emplacement de la console sur les réseaux sociaux, elle y est restée jusqu’à ce qu’il décide de la récupérer lui-même et de la déposer avec son copain The 8-Bit Guy, qui a décidé qu’il pourrait peut-être le récupérer.

Étonnamment, il avait raison ! Alors que la console refusait de démarrer à la première demande et que le bouclier RF à l’intérieur était déformé, il était – avec un peu de TLC – remis en état de fonctionnement. En fait, The 8-Bit Guy va même jusqu’à nettoyer le boîtier endommagé et fissuré et à réparer les «pieds» sur le dessous, le résultat final étant une NES capable de donner de nombreuses années de joie.

N’oubliez pas, les enfants, une NES c’est pour la vie, pas seulement pour Noël (1986).