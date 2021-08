Aléatoire: Sakurai n’apprécie pas d’être présenté dans certains mèmes

in

Image : Le bar de Harada

La première partie de l’épisode du Harada’s Bar mettant en vedette Smash Bros. le réalisateur Masahiro Sakurai a été mis en ligne. L’accent était mis sur Sakurai en tant que personne, plutôt que sur son travail.

Dans une section de sa conversation avec Katsuhiro Harada (également connu sous le nom de directeur de Tekken), Sakurai a abordé les mèmes sur Internet le mettant en scène et comment il n’en est pas toujours fan. Il en a aussi fini avec les gens qui utilisent son “icône” sur les réseaux sociaux pour faire des blagues. Voici exactement ce qu’il avait à dire :

“J’ai l’impression que… je veux qu’ils arrêtent d’utiliser mon visage ou mon icône pour dire ce qu’ils veulent dire. Même si c’est une blague. Vous ne devriez pas utiliser le pouvoir des autres pour vos propres principes.”

Un exemple que Harada a montré (comme on peut le voir ci-dessous) était un mème présentant le visage de Sakurai avec le texte “ne me demande plus jamais rien” – avec Sakurai précisant qu’il n’avait jamais dit cela auparavant.

Harada a également décrit comment les fans de Sakurai ont souvent l’habitude de saisir chaque information sur Sakurai et de ne pas la laisser partir. Sakurai a eu une réponse simple à cela :

“Laisse-moi tranquille.” [laughs]

Bien que Sakurai ne soit pas fan de ce genre de comportement, il comprend également qu’il ne peut pas vraiment être aidé lorsqu’il apparaît dans l’espace public :

“Il s’agit du rôle de chaque personne. Certaines personnes doivent apparaître dans les médias parce que c’est leur rôle. Et si vous le faites, il est important de faire de votre mieux. Je suis comme ça aussi.”

Vous pouvez voir le premier épisode de la conversation de Harada avec Sakurai sur sa chaîne YouTube.