Aléatoire: Sakurai semble enfin faire une pause dans le développement de Smash Bros., avec la PS5

in

Le final Super Smash Bros. Ultimate Le combattant DLC sera diffusé la semaine prochaine, le 5 octobre. Alors, comment le réalisateur du jeu Masahiro Sakurai a-t-il tué le temps jusque-là? Avec la PlayStation 5, bien sûr !

Non, vraiment – dans sa dernière publication sur les réseaux sociaux sur Twitter, il a partagé une image d’une manette sans fil PS5 DualSense. Selon la traduction de Google, il est passé à un SSD de 2 To pour le système.

PS5 (SSD (2 To))

小さい! しかし助かる。 pic.twitter.com/NFKjjapEEF— 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 2 octobre 2021

Si vous connaissez l’amour de Sakurai pour le jeu, ce n’est évidemment pas une surprise de le voir avec une PS5. Nous avons déjà vu sa vaste bibliothèque de systèmes de jeux vidéo dans certaines présentations de révélation de combat de Smash Bros. et il en a toute une collection :

Une photo de la configuration de Sakurai en 2020. Imaginez-le avec une PS5 maintenant…

Il a également été documenté comment il a joué à 242 jeux PlayStation en 2019. Woah!

Alors que la plupart des fans pensent qu’il s’agit simplement de Sakurai partageant une mise à jour sur ce qu’il a fait récemment, comme d’habitude, il y a des fans qui lisent les choses – peut-être un peu trop.

Certaines des spéculations basées sur ce tweet semblent suggérer que le combattant final sera un représentant PlayStation – et certains commentaires vont plus loin, faisant référence à Crash Bandicoot. D’autres semblent faire des blagues sur le fait que “PlayStation” et “SSD” sont confirmés pour le combat.

Heck, pour autant que nous sachions, il pourrait taquiner une suite à PlayStation All-Stars Battle Royale.

CRASH BANDICOOT EN SMASH ??? 😰😰😰😰😩😩😩🤟🤟😱😱😱 https://t.co/yyGLyUXAQV— 🎃Aletas Espuki🎃 (@AletasFinite_) 2 octobre 2021

Êtes-vous heureux de voir que Sakurai prend enfin du temps dans le développement de Smash Bros. ? Pensez-vous que le tweet ci-dessus taquine quelque chose? Partagez vos propres pensées ci-dessous.