Aléatoire: Sakurai Terminator Reference Sparks DOOM, Fortnite et parmi nous Smash Bros. Spéculation

Super Smash Bros. le réalisateur de la série Masahiro Sakurai est toujours occupé à partager d’excellentes captures d’écran de Smash Ultimate sur Twitter, et bien que ses tweets soient toujours du côté le plus populaire de l’échelle, son dernier effort est vraiment de faire les chiffres.

Pourquoi ça? Eh bien, plus tôt ce matin, Sakurai a partagé une nouvelle image qui semble montrer Ken prenant une tournure malheureuse pour le pire dans une mare de lave – le signe révélateur est un seul pouce sortant du feu, une référence nette à la fin de 1991 film d’action Terminator 2 : Le Jugement dernier. Vérifiez-le:

pic.twitter.com/qCDNaV3tcb— 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 24 août 2021

Maintenant, l’explication la plus probable du tweet est que – tout comme le reste des captures d’écran de Sakurai – l’image mise en scène est simplement une référence à un autre élément bien connu de la culture populaire. Cela n’empêchera pas les fans de Smash de démarrer l’ancien moteur de spéculation, et bien que vous trouviez quelques blagues sur Terminator apparaissant comme le dernier personnage DLC pour Smash dans les réponses, les choses ont également commencé à aller un peu plus loin.

Vous voyez, il s’avère que plusieurs jeux populaires ont également fait référence à cette scène particulière ces dernières années. Le résultat est une série de réponses plutôt humoristiques dans lesquelles les fans réfléchissent à la possibilité d’un prochain camée DLC pour un certain nombre de jeux différents, manquant apparemment le fait que tous – y compris cette nouvelle capture d’écran – font référence à autre chose.

Se pourrait-il que DOOM obtienne enfin une représentation Smash ?

Référence de Doom 2016

DOOMGUY CONFIRMÉ ?!?!???? pic.twitter.com/xFZmheqj3a— SuperWiiBros08 (@PAMVLLO) 24 août 2021

Et parmi nous ?

AMOMG RÉFÉRENCE AMÉRICAINE !?!?!?!???????? pic.twitter.com/kXw3DB3O3d— Ethan \ CloudӾ (@Cloud__X__) 24 août 2021

Ou peut-être est-il temps pour Fortnite de briller ?

référence fortnite FOTNITRE’S IN SMASH 🤯 pic.twitter.com/EIpoIbgax4— steve (@steveblockman) 24 août 2021

Blague à part, nous pouvons comprendre pourquoi certains fans pourraient penser qu’il y a un indice enfoui dans les tweets de Sakurai quelque part – après tout, il est apparu une fois à l’écran en faisant un geste de la main unique qui s’est avéré être une allumette pour un prochain incendie Emblème : camée des Trois Maisons.

Peut-être qu’il nous trolle vraiment tous, et peut-être que ce dernier emplacement DLC sera DOOM, Among Us et Fortnite tout en un. C’est probablement juste une référence à Terminator, n’est-ce pas ?