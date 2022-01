Aléatoire : saviez-vous à propos de cet incroyable effet d’eau dans The Legend Of Zelda : Breath Of The Wild ?

Image : La vie de Nintendo

Saviez-vous que l’eau s’assèche lentement après la pluie dans La Légende de Zelda : Breath of the Wild? Si vous ne l’avez pas fait, vous n’êtes pas seul. Un article publié sur la plate-forme de médias sociaux Twitter a partagé une série de captures d’écran montrant à quoi ressemble une certaine zone du jeu au fil du temps, une fois qu’un plan d’eau s’est asséché.

Voici le tweet complet (qui a généré plus de 13 000 likes au moment de la rédaction), avec l’aimable autorisation du compte Twitter @DaysBotw :

2000 heures et je n’ai jamais remarqué. — Mirria1 (@DarkMirria1) 31 décembre 2021

De nombreux joueurs ont mentionné qu’ils n’avaient « jamais remarqué » cela même s’ils avaient passé des centaines et des milliers d’heures à explorer le jeu. Ce genre d’attention aux détails s’étend à tous les domaines de Breath of the Wild. Par exemple, il n’y a pas si longtemps, nous avons expliqué comment Link pouvait prendre un coup de soleil s’il courait torse nu dans certaines zones de chaleur extrême.

Et tandis que le jeu regorge de toutes sortes de fonctionnalités et de mécanismes cachés, il existe également une communauté de mods florissante poussant le jeu vers de nouveaux sommets avec toutes sortes de contenus, y compris des extensions et plus encore.

Que pensez-vous de cette dernière découverte qui a déchaîné les fans de Zelda sur les réseaux sociaux ? Le saviez-vous vous-même ? Laissez un commentaire ci-dessous.