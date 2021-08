in

Pour compléter le plaisir Metroid d’aujourd’hui, célébrant le 35e anniversaire de la franchise, il est temps de partager un petit fait intéressant concernant les origines de la série.

En fait, c’est Nintendo of America qui partage les faits ; dans un tweet publié plus tôt dans la journée, la société a expliqué aux fans comment la série a obtenu son nom pour la première fois – en regardant les réponses, il semble que beaucoup de gens ne savaient absolument pas que c’était le cas :

Fait amusant : le titre du jeu provient d’une combinaison des mots « metro » et « android ».https://t.co/hpC2UcsiqG— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 6 août 2021

“Fait amusant : le titre du jeu vient d’une combinaison des mots ‘metro’ et ‘android’.”

On n’a pas peur d’avouer que cette petite pépite d’infos avait aussi glissé par certains membres de la Team NL, on a donc décidé de creuser un peu. Grâce à la Wayback Machine, nous pouvons voir une interview qui a été initialement hébergée en 2004 dans le magazine Nintendo Dream, avant d’être partagée et traduite sur Metroid Database.

L’interview met en vedette Yoshio Sakamoto, Toru Osawa et Hiroji Kiyotake, qui expliquent comment le nom est devenu :

Kiyotake : Il y avait un autre membre du personnel et nous avons décidé tous les deux. Nous avons attaché “android” au “métro métro” et c’est ainsi que nous avons obtenu “Metroid”. Sakamoto : Cependant, avant cela, le jeu s’appelait Space Hunter. Osawa : Samus est un “chasseur de primes”, ou peut-être devrais-je dire un peu avant sa création, elle était un “chasseur de l’espace”. N’était-ce pas écrit “chasseur de l’espace” [to describe her] dans le mode d’emploi ? Je veux dire guerrier de l’espace. Sakamoto : Il n’y avait pas assez de temps pour le corriger en tant que “chasseur de primes” [in the manual]? Osawa : Oui, si je me souviens bien.

Alors, nous vous le remettons. Saviez-vous que le nom de Metroid vient en fait d’une combinaison de « metro » et « android » ? Exprimez-vous dans le sondage ci-dessous, et si cela devait survenir dans un quiz de pub (très spécifique), vous êtes le bienvenu !