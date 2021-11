Aléatoire : saviez-vous que Link peut prendre des coups de soleil dans Zelda : Breath Of The Wild ?

Image : u/PostposterousYT

Un autre jour, une autre chose que nous ne savions pas sur ce jeu vieux de presque cinq ans : Breath of the Wild a un mécanisme de coup de soleil.

Contrairement aux vrais coups de soleil, le léger rougissement sur le corps de Link est un peu difficile à remarquer : c’est une rougeur très subtile de ses épaules, nez, joues et clavicule, c’est-à-dire les zones les plus surélevées de son corps. Il attrapera ce coup de soleil s’il passe trop de temps dans une zone de chaleur extrême (le désert de Gerudo) sans vêtements, mais Nintendo ne voulait pas que nous nous inquiétions – donc la couche de coup de soleil est plafonnée à 4%.

Mais avec les mods, nous pouvons transformer le pauvre Link en une enveloppe carbonisée, en augmentant le coup de soleil à pratiquement tout ce qui dépasse 15%. Dépassez 50%, et le garçon n’est fondamentalement qu’une silhouette charbonneuse avec des cheveux.

Et pour ceux d’entre vous qui ont été impressionnés par le fait que Nintendo ait réussi à implémenter un mécanisme subtil pour les coups de soleil : il existe également un mécanisme de gelure légère pour les zones de froid extrême ! On pourrait penser que le héros du temps prendrait mieux soin de lui après avoir été réanimé avec la magie Sheikah, mais non.