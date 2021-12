Aléatoire : Shigeru Miyamoto détourne le compte Twitter de Nintendo

Image : Nintendo

Les fans de Nintendo sur Twitter ont été assez surpris hier lorsqu’un tweet du compte officiel de l’entreprise a envoyé un message du créateur de Mario, Shigeru Miyamoto.

Oui, dans un court tweet – Miyamoto a pris le contrôle du compte Twitter de l’entreprise (ne vous inquiétez pas, nous sommes sûrs qu’il avait la permission) pour remercier les fans japonais d’avoir voté pour les jeux de Nintendo dans le sondage national axé sur les meilleurs jeux vidéo sur console de tout le temps. Voici son message dans son intégralité, avec l’aimable autorisation d’une traduction de Google :

« C’est Miyamoto. Merci d’avoir voté pour de nombreux titres Nintendo lors de l' »élection générale du jeu vidéo » qui a été diffusée hier soir. C’était aussi l’occasion de rappeler chaque scène de développement de jeu qui se répète depuis près de 40 ans. Nous continuerons pour créer des jeux vidéo qui apporteront de nouvelles expériences à tout le monde. »

40年近く繰り返してきたゲーム開発のそれぞれのシーンを思い返す機会にもなりました。これからも皆さまに新しい体験を届けられるビデオゲームを作り続けます。— 任天堂株式会社 (@Nintendo) 28 décembre 2021

Au cas où vous l’auriez manqué, les jeux Nintendo ont dominé le top 10, dont The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui a pris la première place. Vous pouvez voir le « top 100 » voté par 50 000 joueurs à travers le Japon dans notre article précédent.

Que pensez-vous du top 100 des jeux, selon la chaîne de télévision japonaise TV Asahi ? Zelda est-il également votre premier choix ? Commentez ci-dessous.