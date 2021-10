Aléatoire: Smash Bros. Twitter encourage les fans à laisser leur imagination “se déchaîner” avant la révélation du combattant final

Suivant la nuit des chasseurs d’inspiration classique, Poussière d’or, Tori Amos‘ deuxième album sur Deutsche Grammophon, sorti le 1er octobre 2012, a insufflé une nouvelle vie à des chansons vieilles de 20 ans sur une œuvre magnifiquement conçue sur la narration et la mémoire. C’est un somptueux enregistrement atmosphérique sur lequel Amos chante et joue […] More