Aléatoire: Soyez nostalgique des jours Wii avec la conférence E3 2006 de Nintendo, mise à l’échelle

Image : GoldMetalSonic

Alors que les deux derniers E3 n’ont pas été tout à fait ce à quoi nous sommes habitués pour des raisons évidentes, ce sont les souvenirs des étés glorieux passés qui entretiennent notre enthousiasme pour l’événement. Plus tôt cette année, nous avons jeté un coup d’œil à une poignée de moments E3 les plus emblématiques de Nintendo, mais rechercher cet article et revoir les conférences de Nintendo était également un rappel brutal de l’époque de la vidéo en définition standard – loin de la HD et de l’UHD que nous sommes. habitué à ces jours.

Cependant, si vous cherchez à revivre les jours passionnants (pour autant que cela soit excitant) de 2006, GoldMetalSonic sur Twitter a pris sur lui d’améliorer les images de la conférence de Nintendo et d’offrir à tous la version la plus propre à ce jour du dernier E3 avant le La Wii est arrivée et a propulsé l’entreprise à des niveaux de succès jamais vus depuis l’époque du 8 bits.

GoldMetalSonic a extrait les images d’un rip de DVD, et sans l’application de la conversion ascendante de l’IA, vous ne pouvez pas faire grand-chose à partir de la source floue. Cependant, comme l’illustre l’image fixe du sublime Excite Truck ci-dessus, la différence entre ce nouveau téléchargement et la version précédemment disponible sur YouTube est le jour et la nuit.

Assistez à la plus grande conférence E3 de Nintendo comme jamais auparavant ; voici le téléchargement amélioré 4K60 (pas AI) de la conférence de presse de Nintendo E3 2006, extrait d’un DVD de la plus haute qualité possible. C’est à 30 ips seulement, mais ça n’a jamais été mieux que ça. https://t.co/08SX8XBild— Hero of Legend soutient les vies noires et LGBTQ+ (@GoldMetalSonic) 28 décembre 2021

En regardant en arrière maintenant, c’est formidable de voir la Wii en démonstration à un moment où on ne savait toujours pas exactement ce que le nouveau système offrirait. C’est aussi chouette de voir Reggie accueillir tout le monde pour « le prochain saut dans le jeu », George Harrison (pas celui-là) discuter du potentiel de la nouvelle série Brain Age sur la DS de 18 mois, et Satoru Iwata parler à tout le monde de son stratégie « océan bleu » pour élargir l’audience des joueurs.

Si vous cherchez quelque chose pour passer le temps dans cette accalmie entre Noël et le Nouvel An, c’est un évier nostalgique amusant qui vaut le détour. Profitez de la vidéo ci-dessous :

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Excitez le camion ? Acier rouge ? Princesse du crépuscule ? Ces événements sur scène vous manquent-ils ou préférez-vous le style Direct que nous obtenons ces jours-ci ? Faites-nous savoir ci-dessous vos souvenirs préférés de la conférence Nintendo E3 2006…