Aléatoire : Speedrunner bat Zelda : Ocarina Of Time dans Smash Bros. Brawl

Rappelez-vous les démos Nintendo chronométrées auxquelles vous avez pu jouer Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii ? Eh bien, un speedrunner a utilisé cet essai pour lancer les crédits dans La Légende de Zelda : Ocarina of Time.

Le speedrunner et YouTuber connu sous le nom de « Savestate » a utilisé la démo de Zelda située dans le menu « Masterpieces » et a pu terminer le jeu en seulement 4 minutes et 38 secondes. C’est juste 12 secondes avant la fin de la session de démonstration.

Voici un peu plus à ce sujet, qui révèle également comment la course a été réalisée dans la version japonaise de la démo :

“Cette version d’Ocarina of Time incluse dans la sélection Masterpieces de Super Smash Brothers Brawl est une démo chronométrée du jeu (5 minutes) qui comprend 2 fichiers de sauvegarde : petite quantité de progression après être devenu adulte.Avec les éléments qui nous sont donnés dans la version JP de la démo, nous pouvons à peine insérer deux SRM avec des manipulations de tas personnalisées, ainsi qu’une allocation de poisson à Goron City pour effectuer un courant cinématique SRM fausse chaîne au générique.”

Si la déformation ne suffit pas, après avoir terminé la course d’origine, le même speedrunner est revenu et a vaincu Ganon en 4 minutes et 56 secondes (après avoir essayé plus de 200 fois). Savestate a même expliqué à quel point chaque seconde était précieuse dans cette course particulière :

“Pour cet itinéraire, vous n’avez qu’environ 10 (dix!) secondes de marge de manœuvre sur l’ensemble de la démo de 5 minutes. Deux HESS (en reculant très rapidement), le saut de pont de Lost Woods, SRM et un combat propre de Ganon suffisent à peine pour chronométrer en moins de 5 minutes. Après plus de 200 tentatives, j’ai finalement pu exécuter suffisamment bien pour vaincre Ganon avec un temps moyen de 4:56 (3,5 secondes avant la fin de la démo).”

Pouvez-vous imaginer faire quelque chose comme ça vous-même ? Jusqu’où êtes-vous allé dans ces épreuves de jeu à l’époque? Laissez un commentaire ci-dessous.