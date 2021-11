Aléatoire: Team Galactic peut réellement (en quelque sorte) voler votre Pokémon dans un diamant brillant et une perle brillante

Image : La société Pokémon

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont enfin là, et en général, les gens semblent l’apprécier … mais il y a quelques bugs intéressants dans le jeu qui amusent les joueurs depuis sa sortie la semaine dernière – et l’un d’eux présente enfin Team Galactic faire ce que la Team Rocket n’a jamais pu.

Team Galactic a volé ma Ponyta sur NintendoSwitch

Dans un clip de l’utilisateur de Reddit u/mikeloud, on peut voir un Team Galactic Grunt voler « accidentellement » la Ponyta du joueur, simplement en la faisant sortir de l’écran. La Ponyta est, bien sûr, en dehors de sa Pokéball, utilisant la fonction Amity Square qui vous permet de laisser votre Pokémon vous suivre.

Heureusement, le vol de Ponyta n’est pas permanent. Si votre Pokémon est coincé quelque part au loin, il se téléportera vers vous. Encore dupe, les méchants !

Avez-vous rencontré ce bug dans les nouveaux remakes de Pokémon ? Ou d’autres bugs intéressants qui vous ont fait rire ? Faites le nous savoir dans les commentaires.