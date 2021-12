Aléatoire: Twitch Streamer rencontre Double Shiny dans la bataille de démarrage Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl

Image : MitchOG

Vous avez peut-être vu une rencontre brillante dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, mais avez-vous déjà vu une double rencontre brillante?

Le streamer Twitch MitchOG faisait une course brillante uniquement dans les derniers remakes de Pokémon et a réussi à obtenir la rencontre d’une vie – un brillant démarreur Turtwig et brillant Starly dans la même bataille. Les chances d’une rencontre brillante sont de une sur 4096 et une double rencontre est une chance sur près de 17 millions.

Aint noooooo putain de chemin pic.twitter.com/kombhKtzV2 – Des cris de chasseur brillant parfaitement coupés (@AAAAAASHINY) 23 décembre 2021

Il aurait fallu au streamer environ trois heures et demie et 107 réinitialisations pour rencontrer son premier brillant (qui a fini par être une double rencontre). Étant la première bataille du jeu, malheureusement, il n’a pas pu attraper le brillant Starly – mais c’est quand même assez soigné.

Depuis la double rencontre brillante de Mitch, les fans de Pokémon du monde entier ont dit au streamer de sortir et d’acheter un billet de loterie – les chances sont certainement meilleures. Si vous souhaitez de l’aide pour attraper votre propre brillant, n’oubliez pas de consulter notre guide détaillé :

Que pensez-vous de cette double rencontre si particulière ? Laissez un commentaire ci-dessous.