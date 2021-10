Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Ce n’est pas souvent que vous voyez une vidéo sur la chaîne YouTube principale de Nintendo qui ne fonctionne pas bien en termes de « J’aime » par rapport à « N’aime pas », mais de temps en temps, elle publie quelque chose qui ne plaît pas aux abonnés et aux téléspectateurs en général.

La dernière vidéo qui a du mal à séduire les masses est la bande-annonce de présentation de Switch Online pour le nouveau module complémentaire « Pack d’extension » (voir ci-dessus). Bien qu’il ait généré plus de 700 000 vues au moment de la rédaction, il semble avoir bouleversé pas mal de gens – avec plus de 40 000 « n’aime pas » et seulement 14 000 « j’aime ».

Les commentaires vont de la façon dont Nintendo «interprète mal la pièce» en référence au «prix élevé» et même des blagues sur la façon dont il devrait être renommé en «pack cher». Il y a déjà des appels d’autres fans de Nintendo sur les réseaux sociaux pour ne pas acheter le nouveau (et plus cher) niveau, dans l’espoir que le géant du jeu vidéo reconsidérera :

@ electrotriple11 – « saviez-vous que si vous n’êtes pas satisfait du prix de quelque chose, et que suffisamment de gens n’achètent pas cette chose, ILS ** SERONT ** FORCÉS DE BAISSER LE PRIX POUR QUE LES GENS L’ACHÈTERONT, DONC N’ACHETEZ PAS L’EXPANSION PACK »

Nous avons mené notre propre sondage ici sur Nintendo Life et une écrasante majorité de lecteurs nous a dit que c’était un « peu trop élevé » et même une « arnaque absolue ». En disant cela, plus de 40% des participants étaient prêts à changer d’avis sur le nouveau niveau, en fonction des futures mises à jour. Bien sûr, il y en a d’autres qui sont prêts à lui donner une chance – certains suggérant même que Nintendo renforcera plus que probablement le service avec des incitations supplémentaires, telles que plus de bibliothèques de jeux et de contenu DLC au fil du temps.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons une vidéo Nintendo sur YouTube lutter pour faire appel – Metroid Prime : Force de la Fédération généré plus de 90 000 aversions en moins d’une journée, comme l’a déjà noté un fan de Nintendo :

« La révélation de Metroid Prime: Federation Force, il y a environ cinq ans, est la vidéo la plus détestée de la chaîne YouTube de Nintendo, avec plus de 90 000 détestations. »

Et plus récemment, le titre de micro-transaction free-to-play Pokémon s’unissent pour la Nintendo Switch et les appareils mobiles ont généré plus de 150 000 aversions en moins d’une journée. Aie!

Bien que Nintendo n’ait pas expliqué pourquoi le nouveau niveau du service NSO est son prix, une fuite bien connue, Emily Rogers, a suggéré que cela pourrait être lié aux « coûts de licence » de certaines bibliothèques de jeux – comme le Mega Drive/Genesis et jeux de sociétés comme Sega et Capcom.

Lorsque le nouveau service de pack d’extension sera lancé les 25 et 26 octobre, il sera disponible aux prix suivants. Remarque : il y aura également une « remise au prorata », dont vous pouvez en savoir plus sur notre article sur les prix.

12 mois utilisateur unique – 49,99 $ / 39,99 € / 34,99 £ Pass familial 12 mois (jusqu’à 8 utilisateurs) – 79,99 $USD / 69,99 € / 59,99 £

Alors, que pensez-vous du « Pack d’extension » de Switch Online à ce stade ? Quelle a été votre propre réaction à la vidéo ci-dessus ? Pensez-vous que Nintendo doit reconsidérer le prix de ce nouveau niveau supérieur ? Laissez vos pensées ci-dessous.